Actualidad

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’

El CNE determinó que estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025. El voto decisivo fue el del conjuez Hollman Ibáñez, quien inclinó la balanza en contra de Iván Cepeda.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del “Frente por la Vida” del próximo 8 de marzo.

Con una votación de 6-4, en su contra, el CNE determinó que estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad