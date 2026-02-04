Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’
El CNE determinó que estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025. El voto decisivo fue el del conjuez Hollman Ibáñez, quien inclinó la balanza en contra de Iván Cepeda.
Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial del “Frente por la Vida” del próximo 8 de marzo.
Con una votación de 6-4, en su contra, el CNE determinó que estaría impedido por haberse medido previamente en otra consulta, la del Pacto Histórico del 2025.
