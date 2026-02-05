Se entregó en Pereira la mujer acusada de quemar vivo a su esposo en Medellín

Mujer acusada de quemar vivo a su esposo se entregó a la policía en Pereira. Foto: Cortesía.

Medellín

Laura María Rave Sánchez, acusada de incendiar su vivienda en el barrio La Milagrosa, en Medellín, provocando la muerte de su esposo, Alexis Ospina, se entregó voluntariamente a las autoridades en Pereira, Risaralda.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa indicó que la mujer llegó por cuenta propia a una estación de Policía de la capital risaraldense, donde confesó el crimen. Contra ella pesaba una orden de captura por el delito de homicidio, expedida tras el trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Luego de su entrega, uniformados hicieron efectivo el procedimiento de captura; sin embargo, la mujer tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial debido a lesiones que habría sufrido durante el incendio.

Actualmente permanece internada en el Hospital San Jorge de Pereira, bajo custodia policial, mientras se define la fecha de las audiencias judiciales en su contra, las cuales iniciarían una vez los médicos autoricen su traslado.

¿Qué se sabe?

Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, resultó gravemente lesionado el pasado fin de semana en la comuna 9 de la ciudad, luego de que, según las autoridades, la mujer llegó al inmueble en aparente estado de embriaguez y, tras no poder ingresar, habría rociado gasolina a través de una ventana y prendido fuego a la casa, con su pareja aún en el interior.

El joven logró salir del inmueble envuelto en llamas y fue trasladado con vida a una clínica de Medellín, pero murió horas después debido a la gravedad de las quemaduras.

Según versiones de la familia de la víctima, la violencia intrafamiliar era recurrente en la pareja. De hecho, en redes sociales fue difundido un video en donde Laura María Rave muestra imágenes de su casa desordenada por la pelea con su pareja y una lesión en su mano mientras expresa que fue agredida por su compañero sentimental.