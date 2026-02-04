Lluvias dejan $250.000 millones en pérdidas para transportadores de cargan en el Urabá

Urabá

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron pérdidas económicas cercanas a 250 mil millones de pesos para los transportadores de carga que se movilizan entre Medellín y el Urabá antioqueño, según denunció la Asociación de Transportadores de Carga.

De acuerdo con Anderson Quiceno, director del gremio, las afectaciones climáticas agravaron una crisis estructural que el sector viene enfrentando desde hace varios años por el deterioro de la malla vial y la inestabilidad de las rutas que conectan con el Urabá.

Afectaciones para los transportadores de carga

Según la ATC, estas pérdidas por las fuertes precipitaciones, no están relacionadas con la mercancía transportada, sino con sobrecostos en combustible, peajes, alimentación, alojamiento, atención médica y tiempos de espera, factores que impactan directamente los ingresos de los conductores.

“Esto es complejo desde el punto de vista que tienen que tomar vías alternas, eso implica por cada viaje en promedio entre los 300 y 400 kilómetros más, dependiendo del destino, un aumento en peajes y tiempos de desplazamiento entre 5 y hasta 18 horas adicionales, dependiendo del destino”, señaló el director de la ATC.

Actualmente, una de las principales rutas alternas es la vía Medellín–Caucasia, mientras que otros transportadores se movilizan por la Medellín–Cisneros–Vegachí–Caucasia, una opción que representa sobrecostos cercanos a 400 mil pesos solo en peajes. En los casos más críticos, algunos recorridos deben realizarse por el Magdalena Medio, aumentando el trayecto hasta en 800 o 900 kilómetros.

La ATC advirtió que, si no se adoptan soluciones estructurales en materia de infraestructura, las pérdidas podrían seguir aumentando con cada nueva temporada de lluvias y con el crecimiento proyectado del transporte de carga hacia el Urabá antioqueño.