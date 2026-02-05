Medellín recibe reconocimiento internacional por su compromiso con la primera infancia

Medellín

La capital antioqueña fue seleccionada para integrar el grupo de 10 ciudades latinoamericanas que hacen parte de Urban95 Academy, una iniciativa internacional que promueve el urbanismo pensado desde la perspectiva de los más pequeños, específicamente desde los 95 centímetros de estatura promedio de los niños menores de tres años.

El reconocimiento resalta la visión estratégica de la ciudad en el desarrollo de equipamientos urbanos enfocados en la primera infancia, así como el fortalecimiento de una atención integral y pública en todas las comunas. Entre los ejemplos destacados se encuentran los jardines infantiles públicos del Distrito, que hacen parte de la oferta de Buen Comienzo.

“Este reconocimiento destaca una forma distinta de hacer y pensar la ciudad: concebir a Medellín desde la altura de las niñas y los niños nos permite brindar una oferta de atención pertinente que pone en el centro a la primera infancia y el bienestar de quienes los cuidan”, afirmó la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona.

Durante los últimos dos años, el programa ha enfocado sus esfuerzos en la creación de entornos adecuados tanto para los niños como para sus cuidadores, consolidando una oferta 100 % pública en jardines y centros infantiles. Este enfoque ha posicionado a Buen Comienzo como una política pública de referencia a nivel nacional e internacional.