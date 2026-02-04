Alrededor de un mes podría tomar el arreglo de la vía nacional en Necoclí

Urabá

La vía principal de Urabá, que transita desde el municipio de Necoclí hasta el municipio de Arboletes, se encuentra totalmente cerrada debido a la caída parcial de dos puentes modulares de la zona.

Debido a la ampliación del caudal por las altas cantidades de lluvia que han caído en esta región del departamento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la instalación de un puente militar para restablecer la movilidad.

Sin embargo, expertos de la Secretaría de Infraestructura Física evalúan la posibilidad de encauzar el caudal de las aguas y construir terraplenes que permitan restablecer el paso vehicular, solución que podría tardar entre 20 a 30 días de acuerdo con el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango.

El secretario señaló que, mientras tanto, hay unas vías alternas que, aunque son largas y no están en las mejores condiciones, son las únicas disponibles hasta el momento; entre ellas, la vía de Turbo, el 3, San Pedro y la vía de Necoclí, el Bobal y San Pedro hacia Arboletes, Valencia o Córdoba.

Adicionalmente, Gallón detalla que en el Alto de Mulatos hay una falla geológica que ha ocasionado la pérdida de banca en distintas ocasiones: “En la vía de San Pedro al 3, hay una falla geológica inmensa con la que hoy estamos trabajando con maquinaria, abriendo paso porque también se perdió la banca en varias oportunidades. Y la vía que hay entre Arboletes y San Pedro hoy, los técnicos nuestros no han podido llegar porque todavía está inundada en alrededor de 8 kilómetros por el rededor de la vía”.

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia añadió que las complicaciones de transitabilidad en la región continúan, así como las lluvias que siguen potencializando el caudal de los ríos, deslizamientos, pérdidas de banca y movimientos en masa en otros municipios como El Bagre, Urrao y Caucasia.