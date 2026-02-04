Petro se reunió con líderes eclesiásticos en Washington tras encuentro con Trump

Washington: Reunión con líderes y representantes eclesiásticos de Washington - Joel González (Fotos cedidas por la Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

Después de la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro privado en la Embajada de Colombia en Washington con líderes y representantes eclesiásticos radicados en la capital estadounidense.

En la cita, el mandatario estuvo acompañado por miembros de su equipo de Gobierno y por su hija, Andrea Petro, según las fotografías oficiales compartidas por la Casa de Nariño. La cita fue organizada por Lilia Solano, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, quien actualmente impulsa gestiones para articular el respaldo de iglesias con experiencia en cabildeo político y social en Estados Unidos a favor de Colombia.

Washington Reunión con líderes y representantes eclesiásticos de Washington - Joel González1 / Joel_Gonzalez Ampliar

Entre los asistentes estuvo el reverendo Michael Neuroth, un defensor de políticas sociales e internacionales vinculado a movimientos ecuménicos en Washington, con trayectoria en redes religiosas que participan activamente en debates sobre justicia social y derechos humanos.

De acuerdo con fuentes cercanas al Gobierno colombiano, durante el encuentro varios de los líderes religiosos expresaron su interés en respaldar al presidente Petro ante autoridades estadounidenses, particularmente en lo relacionado con su inclusión en la llamada Lista Clinton, en la cual generalmente están personas o empresas vinculadas al narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero.

Washington Reunión con líderes y representantes eclesiásticos de Washington - Joel González1 / Joel_Gonzalez Ampliar

En el caso del mandatario, ha dicho públicamente que no hay una sola prueba o elemento judicial que lo comprometa con tales conductas delictivas y que su inclusión se dio simplemente por haberse parado con un megáfono en una calle de Nueva York, invitando al Ejército estadounidense a desconocer las órdenes del presidente Trump.

“Yo estoy en la Lista OFAC, en mi opinión, por lo que dije en anti-narcotráfico. El tema OFAC no nos interesa ni como familia. Lo que nos interesa es que podamos dejar un camino mejor del que venía recorriendo Colombia”, señaló en una rueda de prensa.

Tanto el presidente Petro como el embajador de Colombia, Daniel García-Peña, han señalado públicamente que salir de esa lista no es una prioridad de la agenda diplomática. No obstante, en la reunión se habría hablado de las posibles acciones que líderes religiosos estarían dispuestos a adelantar de manera autónoma, como parte de su acompañamiento al Gobierno colombiano.

Según fuentes, los representantes eclesiásticos consideran que dicha inclusión fue un “castigo injusto” y manifestaron su disposición a realizar dichas gestiones ante instancias oficiales.

También ha llamado la atención que, pese a afirmar que durante esta visita a Washington no hay intención de Petro de gestionar su salida de ese registro, en la delegación colombiana que viajó desde Bogotá esté el abogado Daniel Kovalik, contratado por la Presidencia de la República para buscar el retiro del jefe de Estado del listado.

El encuentro se enmarca en una serie de actividades paralelas adelantadas por el presidente Petro en la capital de Estados Unidos, orientadas a recomponer relaciones, ampliar respaldos políticos y fortalecer canales alternativos de interlocución.

El presidente regresará a Colombia el jueves 5 de febrero.