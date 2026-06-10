Comisión de Acusación acumula más de 200 casos contra Petro, 60 serían por participación en política

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro acumula más de 200 procesos radicados ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según datos conocidos por este medio. De ese total, aproximadamente 60 corresponden a investigaciones disciplinarias relacionadas con una presunta participación en política.

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Las más recientes actuaciones fueron abiertas este lunes por la Comisión de Acusación, que ordenó investigar al mandatario por publicaciones difundidas desde su cuenta oficial de X (@petrogustavo), las cuales podrían constituir una intervención indebida en la controversia política y electoral de cara a las elecciones de 2026.

Uno de los expedientes, identificado con el radicado 7525, fue iniciado de oficio tras la revisión de mensajes publicados entre el 6 y el 9 de junio de 2026. De acuerdo con el auto de apertura, se busca determinar si el jefe de Estado utilizó su investidura presidencial para influir en el debate político y electoral mediante la difusión reiterada de contenidos desde su perfil oficial.

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La representante investigadora Gloria Elena Arizabaleta Corral aclaró que la apertura de la actuación no implica una declaración de responsabilidad. “La apertura de la investigación disciplinaria formal no implica juicio anticipado sobre la responsabilidad del investigado ni supone tener por demostrados los hechos”, señala la decisión.

Dentro de las pruebas ordenadas, la Comisión dispuso la preservación y autenticación de las publicaciones, así como la realización de análisis de informática forense para establecer la titularidad de la cuenta, verificar la autenticidad de los mensajes y determinar el alcance de su difusión.

En una segunda actuación conocida esta jornada, la Comisión abrió otra investigación disciplinaria contra Petro por una presunta falta gravísima relacionada con intervención indebida en política. En este caso, además de examinar los mensajes publicados, se ordenó establecer quiénes tenían acceso a la cuenta @petrogustavo y si servidores públicos participaron en la elaboración o difusión de los contenidos bajo investigación.

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Las actuaciones tendrán inicialmente un plazo de seis meses, prorrogables conforme a la Ley 1952 de 2019. Al término de esa etapa, la Comisión deberá decidir si archiva los expedientes o si avanza hacia una eventual formulación de cargos.

Con estas nuevas decisiones, el presidente Petro continúa enfrentando un amplio número de procesos ante la Comisión de Acusación, organismo que tiene a su cargo la investigación de los altos dignatarios del Estado y que actualmente estudia decenas de actuaciones relacionadas con presuntas intervenciones del mandatario en asuntos políticos y electorales.