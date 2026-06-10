‘Soy Porque Somos’, movimiento que lidera Francia Márquez, anunció su apoyo al candidato Iván Cepeda

A tan solo unos días de la segunda vuelta presidencia, las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, siguen sumando apoyo de los diferentes partidos políticos.

Esta vez, el apoyo del movimiento político ‘Soy Porque Somos’, que lidera la vicepresidenta Francia Márquez, fue para la candidatura de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

A través de un comunicado, aseguran que su decisión es acorde a los deseos que tienen para el país, de continuar avanzando en materia de justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico racial, y focalización territorial del presupuesto.

Exaltaron que: “Colombia no puede retroceder hacia escenarios de violencia, miedo y exclusión”.

En su comunicado el movimiento “Soy Porque Somos” señaló que “nacimos de las luchas por la defensa de la vida de los Pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, de las juventudes, de las poblaciones LGBTIQ+, poblaciones diversas y sectores históricamente excluidos. Por ello, hoy reiteramos que no somos neutrales frente al momento que vive el país y hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en las próximas elecciones”.

En la publicación, el movimiento político trajo a colación la frase que usaron en la campaña presidencial del 2022, en la que Márquez era la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro: “Siempre estaremos del lado de la vida, hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Francia Márquez rechaza uso de su imagen para fines electorales

Esta ratificación del apoyo a la candidatura de Iván Cepeda de este movimiento político, se da el mismo día en que la vicepresidenta Francia Márquez denunció el uso de su imagen en redes sociales para vincularla a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, Márquez dejó claro que su causa ha sido “defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, de la comunidad LGBTIQ+, defender los derechos de los pueblos marginados y excluidos”; y aunque no promulgó apoyo hacia una candidatura en especial por su condición de funcionaria pública, puntualizó en que seguirá su eje trabajado en esta administración.