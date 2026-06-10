Senador Alejandro Chacón renunció a su curul con miras a la Gobernación de Norte de Santander

El senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, presentó oficialmente su carta de renuncia al Senado de la República, a pocos días de que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Su renuncia, presentada al presidente del Senado, Lidio García, fue solicitada para que tenga efectos a partir del próximo 16 de junio de 2026.

En la carta, Chacón agradeció al Congreso y aseguró: “Me retiro de esta dignidad con la tranquilidad de haber servido a Colombia desde mis convicciones, con absoluto respeto por el orden constitucional”, señaló.

Es de recordar que Chacón no se reeligió y dejaría su curul para evitar una posible inhabilidad y avanzar en su intención de aspirar a la Gobernación de Norte de Santander en las elecciones regionales de 2027.

Chacón se suma a otros congresistas que ya presentaron su renuncia antes del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso.

Y es que en la mañana de este martes también renunció el presidente de la Cámara, Julián López, quien buscaría una candidatura para un municipio del Valle o, inclusive, la Gobernación de ese departamento.