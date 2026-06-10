Gobierno refuerza esquemas de protección y seguridad a candidatos para segunda vuelta presidencial

Este martes, lideraron una nueva reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, de cara al panorama de la segunda vuelta presidencial.

En el encuentro, evaluaron los esquemas de protección asignados, las medidas implementadas para sus desplazamientos en los territorios y pusieron sobre la mesa los niveles de riesgo, las alertas vigentes y los requerimientos presentados desde las campañas.

De esta manera, acordaron robustecer los esquemas de protección para garantizar la seguridad de los candidatos, sus fórmulas vicepresidenciales y sus equipos de campaña.

Y es que el camino por la Casa de Nariño, ha estado marcado por algunos asesinatos de integrantes de las campañas, discordias entre los simpatizantes de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, vandalismo en las sedes, y supuestas amenazas hacia los candidatos presidenciales.

Por lo cual, en esta nueva sesión del CORMPE en el que participaron representantes de las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, Policia Nacional y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acordaron adoptar medidas preventivas para ofrecer garantías de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta institucional de cara a la segunda vuelta presidencia, prevista para el 21 de junio.