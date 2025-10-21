Lista Clinton: ¿Qué es? y ¿Cuáles serían las implicaciones del ingreso del presidente Gustavo Petro?

La nueva crisis entre Donald Trump y Gustavo Petro no para de crear controversias, y generar consecuencias. Una de ellas tendría que ver con el posible ingreso del presidente colombiano y sus familiares a la lista de sanciones económicas y comerciales emitidas y controladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.

La posibilidad surgió en medio de la tensión con Donald Trump, y luego de que el legislador republicano, Bernie Moreno, de origen colombiano, contara que el Departamento de Tesoro estaría planeando ingresar al presidente Gustavo Petro, su familia y allegados a esta lista.

¿Qué es la lista Clinton?

La lista Clinton es un registro elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas para quienes el gobierno norteamericano considera que involucrados en actividades relacionadas con narcotráfico, terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas.

Esta lista fue creada por el gobierno del presidente Bill Clinton en la década de 1990, y es considerada como una herramienta para luchar contra el narcotráfico internacional y el lavado de dinero.

¿Cómo podría afectar al presidente Gustavo Petro la inclusión en la lista Clinton?

El ingreso del presidente colombiano y su familia a esta lista representaría un duro golpe para el país, porque además de sanciones económicas, no podrían volver hacer negocios con empresas norteamericanas. Pues la inclusión en la lista Clinton, le impide a cualquier norteamericano y empresa estadounidense, negociar con ellos.

Pero hay más implicaciones, como el bloqueo de activos, la congelación de cuentas bancarias en los Estados Unidos o en bancos corresponsales, y la revocación de sus visas y la de sus familiares directos.

Además, la inclusión del presidente colombiano y su familia en esta lista afectarían también a todas las calificaciones de riesgo de Colombia y para un país que vive de la deuda internacional como el nuestro, los intereses aumentarían y menos personas van a querer prestarle al país.