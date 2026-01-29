Energía solar cubrirá el 25 % del consumo de la planta Caracolito de Cemex en Ibagué

Tolima

Celsia y Cemex presentaron los resultados de su alianza, que permitirá que la planta Caracolito de Ibagué se abastezca de energía solar para sus procesos productivos. La planta proyecta una utilización anual de 42.865 MWh (megavatios-hora) de energía solar, posicionándose como la operación cementera con mayor consumo de esta fuente renovable en el país.

El suministro proviene de una de las plantas del parque El Escobal, el complejo solar más grande de Celsia en Colombia, ubicado en las veredas Picaleña y Buenos Aires de la capital tolimense.

La granja solar cuenta con una capacidad de 19,9 MWac (megavatios en corriente alterna) y reemplaza hasta el 25 % del consumo energético total de la planta Caracolito. Este aporte, sumado a otras fuentes alternas que consume la operación, permite que más del 80 % del consumo energético de la planta sea de origen renovable.

“Haber logrado que nuestra principal planta de cemento en Colombia se abastezca de energía solar marca un antes y un después en la forma como producimos. Gracias a esta alianza con Celsia, aseguramos que buena parte del consumo eléctrico de Caracolito provenga de fuentes renovables, lo que nos permite reducir emisiones, ganar competitividad y avanzar de manera decidida en nuestra hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono”, manifestó Alejandro Ramírez, presidente de Cemex para Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, Fabián Muñoz, director de Cemex Energy, le explicó a Caracol Radio las características de la alianza que sellaron ambas compañías, que equivale al abastecimiento de energía para cerca de 12.000 hogares.

“Este tipo de alianza se permite por los mecanismos que hay hoy en el mercado desde el punto de vista regulatorio y legal. Celsia y Cemex generan un compósito estratégico, donde Cemex, junto con su grupo de inversores, realiza la bancarización del proyecto, en este caso el parque solar. Celsia es el generador y vendedor de la energía y Cemex el promotor del proyecto, firmando un contrato de 20 años”, señaló.

De acuerdo con Celsia, desde la entrada en operación de la granja solar El Escobal, en noviembre de 2025, y hasta la fecha, se han suministrado 4.560 MWh a la planta Caracolito, evitando la emisión de 990 toneladas de CO₂. Este impacto equivale a la captura media de CO₂ de 45.000 árboles maduros.

“Son 20 megavatios que están destinados a un cliente industrial muy especial que es Cemex, a su planta Caracolito, la más importante de Cemex en Colombia. Esto le brinda a Cemex eficiencia en sus emisiones de CO₂ y competitividad porque le ofrece una tarifa económica y estable en el tiempo”, acotó el líder de Plataformas e Innovación de Celsia, Simón Pérez.

Durante 2025, Cemex realizó operaciones de energía por más de 570 GWh en la región, de los cuales el 65 % son energías limpias provenientes de fuentes renovables.