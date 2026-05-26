Autoridades incautaron cargamento de cocaína que saldría desde Nariño hacia el exterior

Nariño

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la DEA, se reportó un importante golpe al narcotráfico en el departamento de Nariño con la incautación de cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el operativo se desarrolló en medio de acciones de inteligencia y seguimiento contra una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes, la cual tendría injerencia en rutas utilizadas para el envío de droga hacia mercados internacionales.

En la intervención desarrollada en la vereda Trejos del municipio de Mosquera, fue hallado un complejo cocalero, compuesto por 6 estructuras, en donde fueron incautados 1710 kilogramos de clorhidrato de cocaína y casi 700 galones de cocaína en suspensión, además de equipos y maquinaria necesarios en la producción de estupefacientes.

Esta estructura al parecer pertenecería al grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jacobo Arenas, que según investigaciones transportaban la droga vía terrestre desde Ricaurte y San Lorenzo, en Nariño, hasta Esmeraldas, en Ecuador. Posteriormente, era enviado a los Estados Unidos atravesando aguas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México.