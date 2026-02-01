Frontera en alerta por guerra comercial entre Ecuador y Colombia: economía y seguridad en riesgo

Puente Internacional Rumichaca

Durante los últimos días, la zona de frontera entre Colombia y Ecuador ha vivido una situación de alta tensión comercial y logística, largas filas de vehículos de carga se concentraron tanto del lado colombiano como ecuatoriano, en un intento por movilizar mercancías antes de la entrada en vigencia de las nuevas medidas arancelarias impuestas entre ambos países.

Aunque las autoridades aduaneras aplicaron procedimientos excepcionales para agilizar el paso, una parte importante de las cargas quedó represada por la congestión registrada en las últimas horas.

La preocupación va más allá del impacto inmediato en el comercio, gremios y transportadores advierten que cerca del 40 % del movimiento comercial en la frontera podría verse reducido, afectando no solo a los empresarios de Ipiales y Nariño, sino también aumentando factores de inseguridad y contrabando por el uso de pasos irregulares.

Colombia más afectado que Ecuador

Desde los gremios económicos en Nariño se advierte que el impacto de las medidas no es equilibrado y que Colombia asumiría una mayor carga en esta confrontación comercial.

“Si miramos la balanza comercial, Colombia exporta más de lo que importa desde Ecuador, entonces va a haber una mayor afectación de los bienes que se envían al vecino país. Esto puede terminar siendo una suma cero, porque Ecuador buscará productos sustitutos y Colombia también, pero el problema son todas esas exportaciones que ya no se pueden hacer y que obligan a buscar nuevos mercados, un proceso que toma tiempo y cuesta mucho más”, señaló Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño.

Según el análisis de los gremios, hoy el 40% del movimiento comercial de la zona de frontera podría verse afectado al dejar de ser competitivos ante otras empresas de otros países, generando desempleo e incluso pérdida de empresas.

“Todos los empresarios de la cadena logística están muy preocupados precisamente por estas medidas y porque no hay una solución visible, todavía no hay una solución ni del gobierno del Ecuador ni del gobierno de Colombia para buscar frenar estas medidas que son realmente lesivas para el comercio y lesivas para la competencia. Hay empresas exportadoras de Colombia que tienen productos similares que el Ecuador importa desde Perú, que hoy van a ser 30 % más costosos, y eso hace que el cliente se decante por el producto peruano, poniendo en riesgo empleo, sostenibilidad de empresas y unidades de negocio que se han demorado años en construirse”, señaló el representante gremial.

Transportadores de Colombia y Ecuador protestarán en la frontera

En la zona de frontera aún se registran filas largas para poder hacer paso de mercancías, ahí los transportadores advierten afectaciones directas por la reducción del flujo de carga y el riesgo de que mercancías como el arroz migren hacia rutas ilegales de contrabando.

“Estamos saliendo unos y entrando otros, haciendo las últimas transacciones, prácticamente aprovechando que era el último día laborable. Se solicitó a la DIAN un servicio extraordinario y aún continúan pasando algunos vehículos con carga, pero el Ecuador ya expidió la resolución donde cobra el 30 % como tasa de servicios aduaneros, mientras que en Colombia todavía no ha salido el decreto. Esto genera una incertidumbre enorme para el sector transportador”, afirmó Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño.

Ante este panorama, transportadores de ambos países se unieron y anunciaron una movilización binacional en la frontera para hacer un llamado urgente al diálogo entre los gobiernos.

“Queremos que los dos gobiernos nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata donde colombianos y ecuatorianos vamos a converger en el puente internacional de Rumichaca. Es inaudito que en el marco de la Comunidad Andina, siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor forma y la más rápida es solucionar esto por la vía del diálogo”, advirtió Romo.

La convocatoria a la denominada Marcha por la Dignidad Fronteriza, tiene como propósito concentrar a más de mil camioneros y transportadores de cada lado de la frontera el próximo martes 03 de febrero, en el caso de Ipiales se concentrarán a las 8:00 de la mañana y llegarán al Puente Internacional de Rumichaca, donde se espera el encuentro con transportadores y comerciantes ecuatorianos.