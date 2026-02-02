El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cepeda no es mi rival, comparto ideológicamente mucho con él: Vendrell, asesor de Roy Barreras

Xavier Vendrell, asesor de campaña del precandidato Roy Barreras, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de la contienda política al interior de la consulta del ‘Frente por la Vida’ ante la posibilidad de que Iván Cepeda haga parte de ella, según lo decida el Consejo Nacional Electoral.

Para Vendrell, una posible decisión contra Cepeda que le impida hacer parte de la consulta interpartidista que lo coloque como un ‘mártir político’, no lo haría ser ganador en primera vuelta, aunque no descartó que sea posible.

“Debo dejar claro que Cepeda no es mi rival ni mi enemigo, es alguien con quien comparto muchísimo ideológicamente. Estoy con Roy porque considero que es la persona que mejor puede canalizar esa compresión”, afirmó.

Por eso, manifestó que Barreras es el candidato que puede garantizar la continuidad de las luchas y proyectos del Gobierno Petro.

“Hemos vivido años donde ha habido un revulsivo que se llama Gustavo Petro, que ha puesto en la agenda temas olvidados como el agua, la reforma agraria, la transición energética, pero que, por algunos internos del Gobierno, no ha sido posible hacer cosas muy buenas para Colombia”, indicó.

“Roy es la persona más adecuada para poner en marcha el cambio impulsado por el presidente Petro”, añadió.

¿Cómo harán para ganarle a Iván Cepeda?

Expresó que el equipo de Roy Barreras tiene que convencer a las personas progresistas y a aquellas que consideran que Iván Cepeda es el que debe llevar las banderas del cambio para que vean las propuestas y el proyecto político del exembajador en Reino Unido.

“Roy Barreras ha sido poco escuchado y creo que si conseguimos que la gente escuche su mensaje, podemos ganar. Si gana Iván Cepeda, adelante con el cambio, no hay ningún problema”, señaló.

Incluso, mencionó que siempre hay riesgos en una campaña política, pues en ocasiones un candidato ‘menor’ puede despuntar y uno ‘mayor’ puede hundirse en las encuestas.

“Estoy convencido que vamos a ser capaces de explicarle a los ciudadanos progresistas de que con Roy podemos hacer el cambio”, comentó.

Ante esto, dijo que va a poner todo de su parte para conseguir que Barreras sea el nuevo mandatario de los colombianos: “creo que es lo mejor para este país”.

¿Iván Cepeda le puede quitarle votos al progresismo?

“Las carreras se ganan por etapas. El 8 de marzo nos tendremos que sentar con Cepeda y otro candidato para intentar llegar con la máxima fuerza a la primera vuelta (…). Veremos qué es lo que hay que hacer, pero aún no hay la decisión de que Cepeda no esté en la consulta”, aclaró.

