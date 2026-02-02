Magistrados del CNE radican ponencia que le permite a Iván Cepeda participar en la consulta de marzo

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, radicaron ponencia favorable para la participación de Iván Cepeda en la consulta del próximo 8 de marzo.

Los altos funcionarios hacen parte de una comisión que se creó para entregar un concepto sobre la inhabilidad o no de Cepeda, teniendo en cuenta que fue el ganador de la consulta del pasado 26 de octubre de 2025.

Ahora, una vez radicada la ponencia, la Sala Plena del CNE se reunirá este lunes 2 de febrero para estudiarla y votarla.

Se espera que hacia el mediodía se conozca, oficialmente, si el senador del Pacto Histórico puede medirse en la consulta junto con Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, teniendo en cuenta que la Registraduría rechazó la inscripción de Daniel Quintero y su candidatura está en veremos.

Recusan al magistrado Álvaro Echeverry y piden apartarlo del estudio del caso

Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado en lo electoral y actual miembro de CLAP Abogados, pidió apartar del estudio al magistrado Álvaro Echeverry por presuntas dudas sobre su imparcialidad.

La recusación se basa en declaraciones públicas del precandidato Roy Barreras en el programa Los Danieles, donde aseguró que mantiene comunicación directa y reciente con el magistrado Echeverry y que conversaron sobre el trámite que adelanta el CNE.

Demandas contra la inscripción de Iván Cepeda

Varios congresistas, entre ellos los representantes Katherine Miranda y Hernán Cadavid, y expertos como Nicolás Farfán, demandaron la inscripción de Cepeda alegando que él ya participó en una consulta interpartidista el pasado 26 de octubre de 2025.

Los demandantes, basándose en la Ley 1475 del 2011, advirtieron que Cepeda estaría inhabilitado.

“La permanencia de la inscripción cuestionada podría configurar un desconocimiento del mandato legal expreso, al permitir la participación de un candidato que ya fue seleccionado mediante consulta popular y que, por tanto, se encuentra jurídicamente impedido para participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral”, dice una de las solicitudes de revocatoria.

Cepeda advierte que se están orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta

El senador Cepeda advirtió que la oposición estaría orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta interpartidista del mes de marzo.

A propósito, advirtió acciones para que se le respete su derecho a participar en las próximas consultas.

“Yo lanzo de una vez la advertencia de que si se intenta frustrar mi participación y la participación del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, se violarían de una manera absolutamente clara y flagrante nuestros derechos políticos“, advirtió.