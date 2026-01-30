Roy Barreras confirmó su candidatura para las elecciones de 2026. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Roy Barreras: “Si no está Cepeda, en todo caso va a haber consulta en marzo para unir fuerzas”

El candidato presidencial Roy Barreras abordó la consulta del 8 de marzo ‘Frente por la Vida’, expresando su esperanza de que haya una consulta con la participación de Iván Cepeda. Subrayó la importancia de unir fuerzas del progresismo y la necesidad de que haya al menos una mujer en el tarjetón.

“Tendrá que haber consulta. Habrá consulta porque además quienes somos de origen liberal, socialdemócrata y progresistas no hemos tenido la oportunidad de contar en las urnas. Iván ya tuvo esa oportunidad en octubre y la manera de contarnos es el 8 de marzo en una consulta. Yo espero que haya consulta con el candidato legítimo de la izquierda, con todos los inscritos. Y si no está, en todo caso va a haber consulta”, expresó.

Noticia en desarrollo

