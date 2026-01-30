Roy Barreras: “Si no está Cepeda, en todo caso va a haber consulta en marzo para unir fuerzas”
El candidato presidencial Roy Barreras insistió en la consulta de marzo para la izquierda, incluso sin Iván Cepeda, para evitar que el uribismo ‘infle’ su propia consulta.
11:45
Roy Barreras confirmó su candidatura para las elecciones de 2026. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
El candidato presidencial Roy Barreras abordó la consulta del 8 de marzo ‘Frente por la Vida’, expresando su esperanza de que haya una consulta con la participación de Iván Cepeda. Subrayó la importancia de unir fuerzas del progresismo y la necesidad de que haya al menos una mujer en el tarjetón.
“Tendrá que haber consulta. Habrá consulta porque además quienes somos de origen liberal, socialdemócrata y progresistas no hemos tenido la oportunidad de contar en las urnas. Iván ya tuvo esa oportunidad en octubre y la manera de contarnos es el 8 de marzo en una consulta. Yo espero que haya consulta con el candidato legítimo de la izquierda, con todos los inscritos. Y si no está, en todo caso va a haber consulta”, expresó.
Noticia en desarrollo
Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:
