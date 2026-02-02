Recusan a magistrado del CNE que estudia inscripción de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

Recusan a magistrado del CNE por estudio de inscripción de Iván Cepeda a la consulta interpartidista.

La solicitud fue presentada por Nicolás Farfán Namén, exregistrador delegado en lo electoral y actual miembro de CLAP Abogados, quien pidió apartar al magistrado del proceso por presuntas dudas sobre su imparcialidad.

La recusación se basa en declaraciones públicas del precandidato Roy Barreras en el programa Los Danieles, donde aseguró que mantiene comunicación directa y reciente con el magistrado Echeverry y que conversaron sobre el trámite que adelanta el CNE.

Según el escrito, estas manifestaciones podrían evidenciar comunicación por fuera del proceso y la posible entrega de información interna, lo que, de acuerdo al recusante, afecta el principio de imparcialidad.

En su solicitud, Farfán pidió al Consejo Nacional Electoral admitir la recusación, tramitarla conforme a la ley y separar al magistrado Echeverry del estudio de los expedientes, con el fin de garantizar el debido proceso y la imparcialidad de la decisión.

Ahora será el Consejo Nacional Electoral el que decida si acepta o no la recusación y si el magistrado continúa participando en el estudio del caso.