CNE aplazó fecha para decidir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’

Caracol Radio confirmó que el Consejo Nacional Electoral trasladó para este sábado, 31 de enero, la decisión sobre la inhabilidad o no de Iván Cepeda para participar en la consulta del ‘Frente por la Vida’, la cual se realizará el próximo 8 de marzo.

Y a pesar de que el anuncio se iba a hacer este viernes 30 de enero, fuentes de la entidad aseguraron que a las partes intervinientes se les dio traslado de las pruebas correspondientes para hacer un pronunciamiento.

Una comisión integrada por los magistrados del Pacto Histórico, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velázquez y Álvaro Echeverry, está estudiando el posible impedimento de Cepeda y le deberá presentar un informe a la sala plena.

Demandas contra la inscripción de Iván Cepeda

Varios congresistas, entre ellos los representantes Katherine Miranda y Hernán Cadavid, y expertos como el exregistrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán, demandaron la inscripción de Cepeda alegando que él ya participó en una consulta interpartidista el pasado 26 de octubre de 2025.

Los demandantes, basándose en la Ley 1475 del 2011, advirtieron que Cepeda estaría inhabilitado.

“La permanencia de la inscripción cuestionada podría configurar un desconocimiento del mandato legal expreso, al permitir la participación de un candidato que ya fue seleccionado mediante consulta popular y que, por tanto, se encuentra jurídicamente impedido para participar en una nueva consulta dentro del mismo proceso electoral”, dice una de las solicitudes de revocatoria.

Cepeda advierte que se están orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta

El senador Iván Cepeda advirtió que la oposición estaría orquestando estrategias para impedir su participación en la consulta interpartidista del mes de marzo.

A propósito, advirtió acciones para que se le respete su derecho a participar en las próximas consultas.

“Yo lanzo de una vez la advertencia de que si se intenta frustrar mi participación y la participación del Pacto Histórico en la consulta interpartidista, se violarían de una manera absolutamente clara y flagrante nuestros derechos políticos“, advirtió.

“Nos vamos a movilizar políticamente y yo voy a comenzar a movilizarme jurídicamente. Yo tengo derecho, si es que se intenta limitar y frustrar esa participación, a presentar las acciones del caso”, agregó.

¿Quiénes se inscribieron en la consulta del ‘Frente por la Vida’

Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero se inscribieron en la consulta del ‘Frente por la Vida’, que inicialmente se llamaba ‘Pacto Amplio’.

Este fue un cambio que respondió a la solicitud del exministro Juan Fernando Cristo para aceptar su eventual participación ya que, a su juicio, la palabra 'Pacto’ estaba relacionada exclusivamente a la izquierda.

Sin embargo, la Registraduría Nacional rechazó la inscripción de Quintero al asegurar que fue derrotado en la consulta de octubre.

Juan Fernando Cristo anunciará su decisión en la Asamblea de su partido En Marcha

Este viernes, Cristo anunciará su decisión de participar o no en la consulta progresista, teniendo en cuenta que también fue invitado a la tercera consulta de Claudia López.

Previamente, dijo que los acercamientos “iban muy bien”.

#RetoElecciones2026 | El exministro Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) aseguró que “van muy bien” las conversaciones para participar en la consulta del Pacto Amplio. Además, informó que el próximo viernes, 30 de enero, tomará “una decisión democrática”.



Vía: @kamilacorreae… pic.twitter.com/q46wshlt7v — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

Le puede interesar: Juan Fernando Cristo dice que “van muy bien” los diálogos para participar en la consulta del Pacto