Pronósticos indican disminución de precipitaciones en el mes de febrero

Antioquia

El primer mes del año 2026 evidenció un aumento significativo en los niveles de precipitación en zonas como el Bajo Cauca y el Suroeste del departamento. Según el análisis realizado por Corantioquia, se identificó un acumulado promedio de precipitación de 242 mm durante el mes de enero, con registros máximos de hasta 342 mm en algunos lugares específicos.

De igual manera, en el Valle de Aburrá, los datos reportados por la red de estaciones del SIATA indicaron acumulados entre 30 y 90 mm durante la última semana, con una mayor intensidad de lluvias en los municipios de Itagüí, Envigado y Caldas. En el Oriente cercano, se observaron valores acumulados entre 60 y 120 mm.

El estudio se realizó a partir de los datos registrados por los puntos de observación de lluvias de las redes de monitoreo del IDEAM, PIRAGUA, SIATA y CHIRPS en Antioquia, lo que permitió un seguimiento más amplio del comportamiento de las lluvias en lo corrido del año en los diferentes municipios.

Condiciones por encima de lo normal

Para la entidad, la intensidad de las precipitaciones y su distribución temporal influyen directamente en el comportamiento del suelo y de los cuerpos de agua superficiales, situaciones que incrementan los niveles de saturación y reducen la capacidad de infiltración.

En consecuencia, se evidencia en el territorio un aumento en la probabilidad de inundaciones, deslizamientos y afectaciones a la movilidad y a la seguridad de las personas.

Corantioquia recomienda a la ciudadanía evitar la permanencia en zonas de riesgo, como márgenes de ríos, quebradas y laderas inestables, durante y después de períodos de lluvias prolongadas, así como fortalecer el trabajo comunitario mediante la limpieza de drenajes, canales y alcantarillas, y el reporte oportuno de situaciones de riesgo a los organismos competentes.