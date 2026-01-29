Intensas lluvias en Medellín: en un día cayó el agua de un mes en El Poblado

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un segundo reporte de las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos y diferentes entidades de la alcaldía tras el aguacero de esta tarde en la ciudad que duró unos 45 minutos .

El mandatario manifestó que durante la tarde y parte de la noche la línea de emergencias 123 ha recibido 250 llamadas de la comunidad. Los sectores más afectados son Patio Bonito, Glorita de Monterrey, la Transversal Superior con la Loma de los González, El Tesoro, Los Balsos parte alta. Ante la situación

“Se presentó un pico de 185.93 mililitros a las 3 y 10 de la tarde; eso, por supuesto, muestra cómo el caudal de las quebradas fue tan grande que generó las inundaciones. Recuerden que el promedio de estas estaciones pluviométricas es de 85, 86 en promedio mililitros en todo un mes y en 44 minutos cayó más de lo que cae en todo un mes”, dijo el alcalde.

También enfatizó que en las estaciones pluviómetras del colegio INEN y la parte alta de Las Palmas se reportaron mediciones de 85 y 86.

Las emergencias las atienden bomberos, Emvarias y las secretarías de medioambiente e infraestructura, en total unas 200 personas. Sobre todo, por el levantamiento del asfalto en la glorita de Monterrey.