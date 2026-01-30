Grupos delincuenciales de Medellín prestan seguridad y logística a capos internacionales

Medellín

Con la reciente captura de los dos delincuentes internacionales en Medellín, alias “Balín” y “Coya”, se ha puesto en evidencia las alianzas que tienen los grupos delincuenciales de la ciudad con capos extranjeros que llegan huyendo de las autoridades de sus países.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que las estructuras ilegales proporcionan a los delincuentes internacionales apoyos para que ellos operen desde la capital antioqueña en delitos de alto impacto.

“Y, primero que todo, tienen alianzas con esas estructuras para delinquir alrededor del narcotráfico y de temas de tráfico de armas y de redes de trata de personas, y también alrededor de narcotráfico, y es importante que piden siempre el apoyo en términos logísticos y de seguridad”, dijo el mandatario Gutiérrez.

El mandatario agregó que esto hace parte de las rentas adicionales de estas estructuras que se fortalecen con dineros internacionales. Sin embargo, además, expuso que los delincuentes que han sido condenados por narcotráfico, cuando son requeridos en la calle, les encuentran armas con salvoconducto.

“Usted los encuentra en la calle, se les hace requisas, y tiene inclusive armas amparadas. Y tienen por ahí, dizque carnet de escoltas, de compañías de vigilancia privada desde otras ciudades. Acá hay unas mafias ligadas y cómo permean y cómo también hay una corruptela inmensa alrededor de estos temas”, agregó el mandatario.

Finalmente, agregó que esas estructuras ya están identificadas y que hacen parte de una investigación que se espera arroje resultados lo más pronto posible.