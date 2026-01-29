Emergencia por lluvias afectó operación parcial de El Tesoro Parque Comercial en Medellín

Medellín

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por El Tesoro Parque Comercial, el incremento del nivel del agua impactó la operación de áreas específicas y ocasionó afectaciones a cerca de 90 vehículos. Varios automotores fueron retirados por sus propietarios, otros con el apoyo del personal de The Parking mediante grúas, y aproximadamente 20 permanecen en el lugar a la espera de ser reclamados.

Principales Afectaciones

Entre las principales afectaciones se encuentran cinco de los 19 parqueaderos del complejo comercial. En Plaza Palmas, los sótanos 3, 4 y 5 permanecen fuera de servicio por labores de limpieza, mientras que en Plaza Teatro están cerrados temporalmente los sótanos 2 y 3. Asimismo, se reportaron daños en 11 de los 22 ascensores, principalmente panorámicos de Plaza Palmas y algunos de las Torres Médicas, los cuales se encuentran fuera de operación mientras se realizan las revisiones técnicas correspondientes.

Las lluvias también ocasionaron la suspensión temporal de 12 escaleras eléctricas, ubicadas en varios sótanos de Plaza Teatro y Plaza Palmas, así como interrupciones momentáneas en servicios comerciales y de atención médica, ingreso de agua a la zona de carga de Plaza Teatro y afectaciones en cuartos técnicos, bodegas y áreas de residuos.

La administración del parque comercial indicó que se mantiene la atención personalizada de los casos, la comunicación permanente con marcas y consultorios, y el acompañamiento a los usuarios mientras avanzan las labores de recuperación.