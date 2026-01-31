Otro permiso que recibe Puerto Antioquia: Mintransporte lo habilitó para comercio exterior

Turbo- Antioquia

Mediante la Resolución No. 20263040003075 del 29 de enero de 2026: El Ministerio de Transporte habilita a Puerto Antioquia para el comercio exterior desde su sede en el distrito de Turbo donde está ubicado este puerto marítimo. Así las cosas, según la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá– Puerto Antioquia cuenta con todos los permisos requeridos por el Estado para operar.

El proceso de esta habilitación fue acompañado por todo el equipo de la cartera de transporte liderada por la ministra María Fernanda Rojas Mantilla, quien firmó dicha resolución.

“Consolidando a Urabá como el nuevo epicentro de la logística en el país, impulsando el desarrollo económico y social de la mano de las comunidades, promoviendo su bienestar y fortaleciendo la competitividad de Colombia”, dijo Puerto Antioquia en un breve comunicado sobre dicha habilitación.

Otros permisos y certificaciones

Este logro se suma a los ya adquiridos entre finales del año pasado y principios del 2023, como lo es la certificación como lugar seguro y apto para entrar en operaciones con estándares internacionales que garantizan seguridad a los buques de carga y, por supuesto, al personal que allí laborará una vez sea inaugurado. Este lo había entregado al DIMAR. Este proceso duró más de un año para alcanzar la certificación nivel uno.

Hace pocos días también desde la Dirección Nacional Antinarcóticos se firmó un convenio estratégico de cooperación para blindar, garantizar la seguridad y ejercer estrictos controles contra el narcotráfico desde este terminal marítimo.

Además de pruebas con buques de considerable dimensión, dejando en evidencia que ese puerto está completamente preparado para operar.