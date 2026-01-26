Puerto Antioquia culmina su cuarto buque de prueba en fase de alistamiento operativo

Distrito de Turbo, Antioquia

Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A. – Puerto Antioquia informó que culminó con éxito la salida de su cuarto buque de prueba, como parte de la fase de alistamiento y puesta en marcha de las operaciones portuarias, dentro de un esquema de ejercicios operativos controlados.

El procedimiento se desarrolló en Apartadó el 24 de enero de 2026 y tuvo como propósito verificar el funcionamiento integral de los sistemas logísticos, tecnológicos, de seguridad, control marítimo y coordinación interinstitucional, requeridos para el inicio de operaciones comerciales.

Pruebas técnicas y validación operativa

Con este ejercicio, Puerto Antioquia completa cuatro buques de prueba, durante los cuales se evaluaron de manera integral los componentes críticos del sistema portuario. La terminal señaló que las maniobras permitieron validar la preparación operativa y la alineación con la normativa vigente, en coordinación con las autoridades competentes que acompañaron las pruebas.

La empresa indicó que el resultado de estas maniobras demuestra que el puerto está listo para iniciar operaciones, una vez se obtenga la habilitación como puerto de comercio exterior por parte del Ministerio de Transporte.

Estado del proyecto y próximos pasos

Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera de los últimos permisos del Ministerio de Transporte, requisito indispensable para el inicio formal de las operaciones comerciales. La terminal reiteró que continuará avanzando en su proceso de puesta en marcha, priorizando el cumplimiento normativo y la solidez técnica de la operación.

La culminación del cuarto buque de prueba marca un nuevo hito en el cronograma de Puerto Antioquia, en la antesala de su entrada en operación como infraestructura estratégica para la región de Urabá.