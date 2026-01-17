Dimar certificó a Puerto Antioquia como instalación portuaria segura con estándares internacionales

Urabá- Antioquia

La Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) certificó a Puerto Antioquia en el Distrito de Turbo como lugar seguro y apto para entrar en operaciones con estándares internacionales que garantizan seguridad a los buques de carga y, por supuesto, al personal que allí laborará una vez sea inaugurado.

La autoridad marítima indica que esto representa que se ha completado el proceso de alistamiento para iniciar operaciones de comercio internacional, ya que puedo evidenciar que el puerto marítimo cumple con planes, protocolos, procedimientos, controles y capacitación del personal.

“Que nos permiten asegurar que las actividades marítimas o portuarias que se desarrollarán en el interior del golfo de Urabá sean de manera segura, mandando un mensaje a la comunidad internacional de que estamos cumpliendo con los estándares internacionales en la protección de las instalaciones portuarias y para los buques, la carga y el personal que va a operar este gran puerto”, resaltó el Capitán de Navío Germán Augusto Escobar Olaya, coordinador General Devimar.

En el mismo sentido, Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, recalcó que este proceso duró más de un año para alcanzar la certificación nivel uno, lo que marca otro hito para la subregión del Urabá , lo que significa que cuenta con una capacidad para recibir naves de cualquier parte del mundo.

“Quiere decir que, al llegar una nave o al llegar mercancía, va a ser trabajada, tratada con los mayores estándares de operación de manera segura y eficiente. Puerto Antioquia Turbo está listo para insertarse en la economía global con los mayores estándares de productividad y protección”.

Insiste en que Puerto Antioquia entrará en operaciones con capacidad a escala regional, nacional y mundial.