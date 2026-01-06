Puerto Antioquia realizará nuevas pruebas operativas previas al inicio de operaciones

Medellín, Antioquia

En el marco de su fase de alistamiento, Puerto Antioquia anunció la realización de nuevas pruebas operativas controladas en sus instalaciones, orientadas a validar procesos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional, como paso previo al inicio formal de actividades portuarias.

El anuncio fue realizado en Turbo este 6 de enero de 2026, en el que se precisó que las pruebas no implican operaciones comerciales ni el movimiento de carga de exportación o importación.

Ejercicios sin carga comercial

Las pruebas contemplan la movilización de pallets y contenedores vacíos, exclusivamente con fines operativos. Según el comunicado, los ejercicios se limitarán a operaciones marítimas y movimientos internos dentro de la terminal, sin involucrar procesos de ingreso o salida por la puerta principal del puerto.

El objetivo es verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos de cargue, descargue, almacenamiento, seguridad industrial, comunicaciones, protocolos de protección y atención en muelle, bajo estándares de seguridad y eficiencia.

Primer ejercicio con buque refrigerado

El primer ejercicio se realizará el 6 de enero de 2026 con la participación de un buque refrigerado de línea que opera en la zona de fondeo con la naviera Seatrade.

Durante esta prueba se utilizarán 40 pallets con cajas diseñadas para simular el peso y las dimensiones de una carga real. Se ejecutarán varios ciclos de cargue a bordo del buque, con la participación de personal operativo de Puerto Antioquia, un piloto práctico y dos remolcadores para las maniobras de atraque y zarpe.

Segundo ejercicio con buque portacontenedores

El segundo ejercicio está programado para el 7 de enero de 2026 con un buque portacontenedores operado por la naviera CMA CGM, que arribará a la terminal a las 08:00 horas.

Durante cerca de ocho horas se realizarán maniobras de cargue, descargue y almacenamiento de contenedores vacíos, los cuales serán ubicados temporalmente en el patio de la terminal antes de ser reembarcados. Al finalizar la prueba, el buque regresará a la zona de fondeo.

Protocolos de seguridad y acompañamiento institucional

Ambos ejercicios se desarrollarán bajo estrictos protocolos de seguridad, con cobertura total de CCTV, iluminación adecuada, controles de acceso, cerramiento perimetral y vigilancia física permanente 24/7.

Adicionalmente, se contará con el acompañamiento de la Policía Antinarcóticos, como parte de los controles establecidos.

Desde Puerto Antioquia se indicó que estas pruebas representan un hito clave en la transición hacia la fase operativa del proyecto y se ejecutarán en coordinación con las autoridades competentes, en cumplimiento de la normativa vigente.