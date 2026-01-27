Firmaron convenio para blindar el comercio exterior desde Puerto Antioquia, en el Urabá antioqueño

Medellín

La Policía Nacional, a través de su dirección de Antinarcóticos y los directivos de Puerto Antioquia, firmaron un convenio estratégico de cooperación para blindar, garantizar la seguridad y ejercer estrictos controles contra el narcotráfico desde este terminal marítimo ubicado en el municipio de Turbo, Antioquia.

El acuerdo fue suscrito por el Brigadier General Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos, y Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Bahía Colombia de Urabá – Puerto Antioquia.

¿Qué acuerdos tiene este convenio?

En el documento se estableció “que ambas partes aunarán esfuerzos para facilitar las labores de control antinarcóticos al interior de las instalaciones portuarias, fortalecer los procedimientos de seguridad y garantizar la integridad de la carga dentro de la cadena logística de exportación efectuando controles antinarcóticos en zonas primarias aduaneras para prevenir el envío de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y drogas sintéticas”, explicaron desde Puerto Antioquia.

El objetivo es prevenir la contaminación de carga, asegurar el proceso logístico para la exportación desde Puerto Antioquia, un puerto que debe ser confiable a los mercados internacionales.

¿Qué dicen las partes?

El General Ricardo Sánchez Silvestre, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, indicó que: “Lo que buscamos es poder blindar esa cadena logística, que nuestros empresarios se sientan seguros de poder sacar los productos por este puerto. Aquí lo que buscamos es precisamente ese trabajo articulado entre el Puerto y la Policía Nacional de los colombianos. Todos los días siempre pensando en cómo blindarnos o evitar que las organizaciones criminales puedan contaminar esas cargas lícitas, esos productos que se exportan a otros países del mundo.”

Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, agregó que “es la transición de una operación portuaria tradicional de fondeo a una operación estructurada con un puerto, que se convierte en el eje logístico principal del país para el comercio exterior y dinamiza la economía local y regional, e impulsa y mete a Colombia en el mundo de países más competitivos en el mercado. Pero eso no sería posible sin el apoyo, la colaboración y el compromiso de la Policía Nacional. Hoy hemos firmado un convenio con la Policía Antinarcóticos para hacer presencia permanente en el puerto. Hemos recibido de parte del General Ricardo Sánchez el reconocimiento como un puerto que cumple con todas las disposiciones legales y de control para asegurar una operación segura”.

¿Cómo se garantizará la seguridad?

Para blindar el puerto y evitar cualquier tipo de contaminación, se tendrán 67 funcionarios altamente capacitados para ejecutar los controles antinarcóticos en la zona primaria aduanera de este terminal portuario.

Como parte de las actividades que se ejecutarán, habrá un análisis especial de riesgo y selectividad de carga, “la priorización de inspecciones para reducir riesgos de contaminación, la inspección de motonaves, controles a buques que arriban al puerto, operaciones selectivas de control antinarcóticos, inspección de contenedores, carga suelta y zonas primarias de aduanas”, explicó Puerto Antioquia.

Los dispositivos de seguridad estarán a cargo de inspectores de control portuario, grupo canino entrenado para la detección de sustancias ilícitas, grupo operativo de inspectores disponibles para planes diferenciales y control de buques atracados.

En Puerto Antioquia hay dos escáneres vehiculares de rayos X con inteligencia artificial para analizar de forma no intrusiva la carga, detectar anomalías en segundos y transmitir la información a los Centros de Operaciones de Seguridad en Bogotá y en el Puerto, donde se clasifican los riesgos y se escalan alertas a la Policía Antinarcóticos, la DIAN y la Armada Nacional, con un tiempo de respuesta de entre 3 y 5 minutos desde la detección hasta la activación del protocolo.