Corte Constitucional estudia solicitud del alcalde de Medellín para suspender emergencia económica

Medellín

La Corte Constitucional le confirmó a la Alcaldía de Medellín que avanza en el estudio de la solicitud del alcalde de Medellín para suspender el decreto de Emergencia Económica del presidente Gustavo Petro.

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

En una comunicación oficial, la Corte Constitucional indicó que “la solicitud presentada por el alcalde Federico Gutiérrez, el pasado 13 de enero, para que se suspenda el decreto del Gobierno Nacional que declara la emergencia económica en el país, al considerar que no se cumplen los criterios constitucionales para su expedición, está siendo objeto de estudio”, indicaron desde la administración distrital.

Frente a este comunicado, el alcalde de Medellín también destacó la decisión del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, de solicitar a la Sala Plena la suspensión provisional de este decreto, mientras hay una determinación de fondo.

Asocapitales también pidió suspensión

Asocapitales también se sumó a la solicitud de suspensión, lo mismo que algunos gremios del país que han expresado preocupaciones similares por los efectos que pueda tener el decreto de emergencia económica.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales es coadyuvante del Distrito de Medellín en esta solicitud de medida cautelar, con el objetivo de suspender provisionalmente los efectos del decreto de Emergencia Económica y Social, impulsado por el presidente Gustavo Petro.

¿Por qué se debería suspender el decreto?

La medida cautelar insiste en que no se cumplen “con los criterios de sobreviniencia, imprevisibilidad ni gravedad, como lo exige la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

La solicitud del alcalde de Medellín se basa en que este decreto no cumpliría con los criterios constitucionales, debido a que no responde a una situación extraordinaria que justifique ese mecanismo excepcional.

El alcalde insistió en que se busca frenar provisionalmente los efectos del decreto mientras el alto tribunal adelanta el estudio de constitucionalidad de fondo.

El alcalde aclaró la semana anterior la razón para interponer esta medida cautelar y dijo: “Lo hago para garantizar que nadie, ni siquiera el presidente, esté por encima de la ley. Esto no es solo un tema político, es un asunto de respeto por la democracia. En Colombia no se aceptan reyes ni dictadores, y el presidente Gustavo Petro no puede pisotear la Constitución porque las leyes no le salgan como quiere”.

Medidas de carácter tributario

Federico Gutiérrez recordó que “el 29 de diciembre el Gobierno Nacional expidió, al amparo de dicha declaratoria, un decreto con medidas de carácter tributario que entraron en vigencia desde el 1 de enero, con impacto directo en la economía de los ciudadanos”.

Finalmente, el mandatario reiteró su confianza en las instituciones del Estado, en la justicia y en el papel de la Corte Constitucional como garante del orden constitucional y del equilibrio de poderes, y destacó que la defensa de la Constitución es fundamental para la democracia y el país.

Búsqueda para recursos en los territorios

Tras la reunión de gobernadores con delegados del Gobierno Nacional sobre la emergencia económica, se instalaron unas mesas especiales de diálogo con los mandatarios locales y seccionales para lograr analizar y atender la reducción del Sistema General de Participaciones durante la última década y buscar el flujo de recursos para la vigencia de 2026.