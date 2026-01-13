Alcalde de Medellín solicitó medida cautelar para suspender decreto de emergencia económica

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó este martes 13 de enero ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar de urgencia con el fin de que se suspenda de manera inmediata el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.

El alcalde advirtió que, amparado en esta declaratoria, el Gobierno Nacional expidió en diciembre de 2025 un decreto que impone una reforma tributaria que ya había sido hundida por el Congreso, y que desde el 1 de enero comenzó a aplicarse, impactando directamente el patrimonio de ciudadanos y empresas.

“Es una medida que violenta la Constitución y el bolsillo de los colombianos. Muchos productos de consumo habitual pasan a tener un IVA del 19 % por un decretazo abiertamente inconstitucional, luego de que el Congreso negara la reforma tributaria”, señaló Gutiérrez.

Solicitud de medida cautelar

De acuerdo con el mandatario local, la petición busca frenar provisionalmente los efectos del decreto mientras el alto tribunal adelanta el estudio de constitucionalidad de fondo, al considerar que la declaratoria no cumple con los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución Política, y que además estaría afectando la economía del país.

“Lo hago para garantizar que nadie, ni siquiera el presidente, esté por encima de la ley. Esto no es solo un tema político, es un asunto de respeto por la democracia. En Colombia no se aceptan reyes ni dictadores, y el presidente Gustavo Petro no puede pisotear la Constitución porque las leyes no le salgan como quiere”, afirmó el mandatario.

Mientras la Corte Constitucional define el futuro del decreto, Federico Gutiérrez hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, gremios, empresarios, academia y ciudadanía en general para que se sumen a la solicitud y ejerzan su derecho a la participación ciudadana en defensa del orden constitucional.