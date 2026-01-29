Impuesto predial en Medellín: Alcaldía dará descuento a quienes realicen pago anticipado
La fecha límite para obtener el descuento varía de acuerdo con los sectores de reparto establecidos en el calendario tributario.
El pasado lunes, 26 de enero, la Secretaría de Hacienda de Medellín anunció que para este 2026 las personas que hagan el pago del impuesto predial de manera oportuna obtendrán un descuento del 5 %.
El anuncio fue realizado por la subsecretaria de Ingreso, Liliana Zapata Jaramillo, quien aseguró que este beneficio estará disponible para todos los contribuyentes que paguen toda la vigencia 2026 de manera anticipada en el trimestre y estén al día con el resto de las obligaciones tributarias.
“Queremos hacer posibles beneficios para todos los contribuyentes y por eso ponemos a disposición un 5 % de descuento en el impuesto predial unificado”, dijo.
¿Hasta cuándo se puede pagar el impuesto predial con descuento en Medellín?
De acuerdo con la subsecretaria de Ingreso, Liliana Zapata Jaramillo, este beneficio tributario estará disponible para todas las personas que efectúen el pago de manera anticipada en el primer trimestre.
Sin embargo, la fecha límite varía de acuerdo con los sectores de reparto establecidos en el calendario tributario, publicado en la resolución No. 202550100057.
Estos son los sectores de reparto y sus fechas de impuestos para el primer trimestre:
14 – El Poblado
Vencimiento sin recargo: 13-feb-25
Vencimiento con recargo: 27-mar-25
11 – Laureles
Sin recargo: 16-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
12 – La América
Sin recargo: 17-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
10 – La Candelaria
Sin recargo: 18-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
15 – Guayabal
Sin recargo: 19-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
16 – Belén
Sin recargo: 20-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
13 – San Javier
Sin recargo: 23-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
7 – Robledo
Sin recargo: 24-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
6 – Doce de Octubre
Sin recargo: 25-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
5 – Castilla
Sin recargo: 26-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
8 – Villa Hermosa
Sin recargo: 27-feb-25
Con recargo: 27-mar-25
9 – Buenos Aires
Sin recargo: 2-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
4 – Aranjuez
Sin recargo: 3-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
1 – Popular
Sin recargo: 4-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
2 – Santa Cruz
Sin recargo: 5-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
3 – Manrique
Sin recargo: 6-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
17 – San Antonio
Sin recargo: 9-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
18 – San Cristóbal y Palmitas
Sin recargo: 10-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
19–20 – Santa Elena, Altavista
Sin recargo: 11-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
00 y 21 a 98 – Dirección por correo electrónico (Varios sectores)
Sin recargo: 12-mar-25
Con recargo: 27-mar-25
¿Cómo pagar el impuesto predial de Medellín?
Los contribuyentes pueden hacer el pago de su impuesto a través de los canales virtuales habilitados por la Alcaldía de Medellín: http://www.medellin.gov.co/pagoimpuestos.
En caso de preferir hacer el pago de manera presencial, se pueden dirigir con su factura a las taquillas de Tesorería, en el primer piso del Centro Administrativo Distrital.
