Impuesto predial en Medellín: Alcaldía dará descuento a quienes realicen pago anticipado

El pasado lunes, 26 de enero, la Secretaría de Hacienda de Medellín anunció que para este 2026 las personas que hagan el pago del impuesto predial de manera oportuna obtendrán un descuento del 5 %.

El anuncio fue realizado por la subsecretaria de Ingreso, Liliana Zapata Jaramillo, quien aseguró que este beneficio estará disponible para todos los contribuyentes que paguen toda la vigencia 2026 de manera anticipada en el trimestre y estén al día con el resto de las obligaciones tributarias.

“Queremos hacer posibles beneficios para todos los contribuyentes y por eso ponemos a disposición un 5 % de descuento en el impuesto predial unificado”, dijo.

¿Hasta cuándo se puede pagar el impuesto predial con descuento en Medellín?

De acuerdo con la subsecretaria de Ingreso, Liliana Zapata Jaramillo, este beneficio tributario estará disponible para todas las personas que efectúen el pago de manera anticipada en el primer trimestre.

Sin embargo, la fecha límite varía de acuerdo con los sectores de reparto establecidos en el calendario tributario, publicado en la resolución No. 202550100057.

Estos son los sectores de reparto y sus fechas de impuestos para el primer trimestre:

14 – El Poblado

Vencimiento sin recargo: 13-feb-25

Vencimiento con recargo: 27-mar-25

11 – Laureles

Sin recargo: 16-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

12 – La América

Sin recargo: 17-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

10 – La Candelaria

Sin recargo: 18-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

15 – Guayabal

Sin recargo: 19-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

16 – Belén

Sin recargo: 20-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

13 – San Javier

Sin recargo: 23-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

7 – Robledo

Sin recargo: 24-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

6 – Doce de Octubre

Sin recargo: 25-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

5 – Castilla

Sin recargo: 26-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

8 – Villa Hermosa

Sin recargo: 27-feb-25

Con recargo: 27-mar-25

9 – Buenos Aires

Sin recargo: 2-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

4 – Aranjuez

Sin recargo: 3-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

1 – Popular

Sin recargo: 4-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

2 – Santa Cruz

Sin recargo: 5-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

3 – Manrique

Sin recargo: 6-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

17 – San Antonio

Sin recargo: 9-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

18 – San Cristóbal y Palmitas

Sin recargo: 10-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

19–20 – Santa Elena, Altavista

Sin recargo: 11-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

00 y 21 a 98 – Dirección por correo electrónico (Varios sectores)

Sin recargo: 12-mar-25

Con recargo: 27-mar-25

Calendario tributario Medellín. Ampliar

¿Cómo pagar el impuesto predial de Medellín?

Los contribuyentes pueden hacer el pago de su impuesto a través de los canales virtuales habilitados por la Alcaldía de Medellín: http://www.medellin.gov.co/pagoimpuestos.

En caso de preferir hacer el pago de manera presencial, se pueden dirigir con su factura a las taquillas de Tesorería, en el primer piso del Centro Administrativo Distrital.

