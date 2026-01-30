Lanzan 475 vacantes en Bogotá para trabajar en la Dian en 2026: algunas no piden experiencia

En las últimas horas, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) lanzó una oferta de vacantes en Bogotá para ingresar como servidor de planta en la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), bien sea en el nivel asistencial, técnico y profesional.

Esta oferta hace parte del proceso de selección 2676, emitido por la Dian, en el que se lanzaron 1,142 vacantes en Colombia. Sin embargo, una gran parte de ellas está en Bogotá, con un total de 475. Estas se encuentran distribuidas de la siguiente manera a nivel nacional:

755 vacantes en nivel profesional

308 vacantes en nivel técnico

79 vacantes en nivel asistencial.

Por otra parte, cualquier colombiano puede participar en este proceso de selección siempre y cuando sea mayor de edad y cumpla con los requisitos que solicita la vacante en la que se encuentra interesado; "Estos procesos se desarrollan en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 927 de 2023, el cual dispone que los concursos deben ajustarse a los perfiles y competencias requeridos en cada vigencia“, explica el CNSC.

Dentro de las vacantes ofertadas por la Dian en Colombia, hay 276 en las que no se requiere tener experiencia previa para ejercer estos cargos, lo que se convierte en una buena oportunidad para aquellas personas que buscan desempeñar su primer trabajo en el sector público.

¿Qué vacantes están disponibles para trabajar en la Dian?

Según explica la Comisión Nacional del Servicio Civil, los interesados en postularse al proceso de selección de la Dian deben ser profesionales en cualquiera de los siguientes campos:

Administración

Economía

Derecho

Comunicación social

Psicología

Sociología

Contaduría pública

Diferentes ingenierías

Lenguas Modernas.

En cuanto al salario, este va ligado al nivel al que se haya postulado el aspirante (en caso de ser seleccionado para el cargo). Por ejemplo, este es de hasta 4.100.000 pesos en el asistencial, hasta 7.100.000 pesos en el técnico y hasta 17.600.000 pesos en el profesional.

¿Cómo se puede participar del proceso de selección?

Si una persona se encuentra interesada en participar de este proceso de selección, deberá realizar el registro directamente en la plataforma SIMO, habilitada por el CNSC. Además, deberán realizar el pago correspondiente a los derechos de inscripción, ya sea en una sucursal de Bancolombia o por medio de PSE. Los precios son:

58.400 para los niveles asistencial y técnico.

87.550 para los niveles profesional y demás jerárquicos.

Antes de realizar su respectiva postulación, debe consultar el anexo en el que se establecen las reglas y las condiciones del cargo, el cual está disponible en el portal web del CNSC. A partir de allí, deberá llevar a cabo el siguiente paso a paso desde el portal SIMO.

Establecer un usuario y una contraseña para registrarse, o si ya lo tiene solo debe iniciar sesión.

para registrarse, o si ya lo tiene solo debe iniciar sesión. Consultar la vacante que se ajuste a su perfil e identificar el número de la Oferta Público de Empleo correspondiente.

de la Oferta Público de Empleo correspondiente. Digitar este mismo número en el panel de control, o seleccionar la lista desplegable en el campo “Convocatoria”.

en el campo “Convocatoria”. Acceder al formulario para hacer la inscripción, y luego dar clic en el botón “Confirmación de Empleo” .

. Realizar el pago correspondiente de acuerdo a la opción de su interés.

Dar clic en el botón “Inscripción” para formalizar su aspiración al cargo seleccionado.

Cabe resaltar que este proceso está disponible desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero para que pueda postularse a la vacante de su interés.