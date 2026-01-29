Colombianos podrán trabajar en Canadá y ganar hasta $11 millones: SENA abre convocatoria

El SENA, a través de su Agencia Pública de Empleo, APE, ofrece vacantes para trabajar en empresas, en todo el país, a través de convocatorias abiertas para diferentes niveles de formación, experiencia y responsabilidad.

De igual manera, la APE presenta convocatorias laborales para colombianos con habilidades específicas requeridas por empresas en otros países, a raíz de alianzas y convenios con la entidad.

En esta ocasión, la agencia presenta una oferta para colombianos con estudios técnicos y tecnológicos que quieran trabajar en Canadá, con la oportunidad de tener sueldos atractivos equivalentes a más de 11 millones de pesos mensuales y contratos por más de un año, con posibilidad de renovación. Conozca más detalles a continuación.

¿Qué empleos están disponibles en Canadá?

La Agencia Pública de Empleo del SENA presentó tres nuevas convocatorias con 2 posiciones disponibles en cada una, para colombianos con estudios técnicos y 4 años de experiencia. Estos son los cargos y los requerimientos para cada uno:

Tornero fresador metal en Quebec

Educación: Técnico en electromecánica, tecnólogo en mantenimiento electromecánico industrial, técnico en fabricación metalmecánica, técnico en productos metalmecánicos, operador de CNC, programador CNC, técnico en ingeniería mecánica, técnico en mecanizado de productos metalmecánicos, tecnólogo en diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas herramientas CNC o afín.

Experiencia: 48 meses (4 años), experiencia en lectura de planos e instrumentos de precisión, poseer la capacidad de planificar y ejecutar trabajos de alta complejidad que impliquen una amplia variedad de métodos y requieran un gran juicio e ingenio. Poseer conocimientos de reparación de matrices.

Funciones:

Lectura e interpretación de planos

Fabricación de piezas

Operar, ajustar y supervisar maquinaria convencional para el corte, moldeado y acabado de piezas

Manejo de herramientas manuales

Conocimiento en mantenimiento preventivo

Tipo de contrato y duración: Fijo, 3 años con posibilidad de renovación.​

Salario: 4.160 CAD mensuales, equivalente aprox. a $11.142.451 COP mensuales.

​Operador de máquina de función múltiple de mecanizado metal en Quebec

Educación: Técnico en electromecánica, tecnólogo en mantenimiento electromecánico industrial, técnico en fabricación metalmecánica, técnico en productos metalmecánicos, operador de CNC, programador CNC, técnico en ingeniería mecánica, técnico en mecanizado de productos metalmecánicos, tecnólogo en diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas herramientas CNC o afín.

Experiencia: 48 meses (4 años), experiencia en centros de mecanizados de 4 y 5 ejes, con alta experiencia en fabricación de piezas de alta precisión.

Funciones:

Buen conocimiento de planos profesionales y de una amplia variedad de instrumentos de precisión

Debe poseer la capacidad de planificar y ejecutar trabajos de alta complejidad que impliquen una amplia variedad de métodos y requieran un gran juicio e ingenio

Debe poseer conocimientos de reparación de matrices.

Operar centro de mecanizado de 4 y 5 ejes.

Lectura e interpretación de planos.

Fabricación de piezas grandes, complejas y con alta precisión.

Realizar operaciones como mandrinado, fresado, taladrado y roscado.

Tipo de contrato y duración: Fijo, 3 años con posibilidad de renovación

Salario: 4.160 CAD mensuales, equivalente aprox. a $11.142.451 COP mensuales.

Operador de máquina rectificadora de herramientas en Quebec

Educación: Técnico en productos metalmecánicos, operador de CNC, programador CNC, técnico en ingeniería mecánica o afín.

Experiencia: 48 meses (4 años), operador/programador CNC con experiencia en manejo de máquinas: Torno CNC, fresadora CNC, Mazak, Okuma, Mori Seiki, DMG, mandrinadora, alesadora, máquina multitarea, con experiencia en programación con G-Code o Mazatrol, con manejo de software de programación CAD/CAM FeatureCam, Mastercam, interpretación de planos.

Funciones:

Leer e interpretar planos técnicos, dibujos mecánicos y especificaciones de producción.

Configurar, ajustar y operar mandrinadoras horizontales CNC.

Mecanizar piezas complejas y de gran dimensión con altos niveles de precisión.

Verificar dimensiones y tolerancias utilizando instrumentos de medición de precisión (micrómetros, calibradores, comparadores, etc.).

Efectuar ajustes durante el proceso para asegurar la calidad final de las piezas.

Manipular piezas pesadas utilizando puente grúa u otros equipos de elevación.

Mantener el orden, limpieza y seguridad del área de trabajo.

Cumplir con los procedimientos internos y normas de seguridad industrial.

Tipo de contrato y duración: Fijo, 3 años con posibilidad de renovación

Salario: 4.160 CAD mensuales, equivalente aprox. a $11.142.451 COP mensuales.

¿Cómo aplicar a la convocatoria de empleo en Canadá?

Para aplicar a las ofertas de empleo internacionales de la APE del SENA tenga en cuenta lo siguiente: