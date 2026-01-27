Más de 900 vacantes para trabajar en Bogotá sin experiencia ni título profesional: ¿Cómo participar? Getty Images

De acuerdo con los datos del Dane, la capital del país es una de las ciudades que lidera la recuperación del mercado laboral en Colombia. Las estadísticas mostraron un desempleo del 7,7 % en noviembre de 2025, lo que representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al año anterior, en una tendencia que se mantiene a la baja.

Esta orientación positiva de la empleabilidad en Bogotá se debe, en parte, a los constantes esfuerzos que realizan los entes distritales para acercar los potenciales trabajadores a las empresas que buscan nuevos talentos en todos los sectores productivos.

Uno de estos esfuerzos está representado en el programa Talento Capital, una estrategia a partir de la cual hay más de 900 empleos ofertados para los capitalinos. Dentro de ellos, más de 300 están pensados para personas que cuentan con formación básica y media.

Los empleos disponibles se encuentran en sectores como servicios, comercio, transporte, industria y construcción. Entérese a continuación de todos los detalles y fechas para inscribirse.

Empleos disponibles en Bogotá y fechas para aplicar

Hasta el próximo 31 de enero de 2026 estará abierta la convocatoria para las personas interesadas en algunas de las vacantes disponibles en esta nueva edición de Talento Capital.

La Alcaldía señaló que los cargos ofertados se encuentran en el rango salarial entre uno y cuatro salarios mínimos legales vigentes, con oportunidades para personas de distintos niveles de experiencia y preparación académica.

Estos son algunos de los empleos de la convocatoria:

Operador de bus zonal.

Auxiliar de tienda.

Auxiliar contable y financiero.

Desarrollador de sistemas.

Abogado.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de información de salud.

Politólogo.

Asistente financiero.

Consultor de política social.

Auxiliar de almacén y bodega.

Asesor de cobranzas.

Conductor de furgón.

Auxiliar soporte técnico equipos TIC.

Vendedor de tienda.

Almacenista.

Asesor comercial.

Mecánico automotriz.

Mesero.

Ingeniero químico.

Coordinador de importaciones.

Asistente de comercio exterior.

Contador público.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo de Talento Capital en Bogotá?

La Alcaldía Mayor de Bogotá invitó a los interesados en la convocatoria de empleo de Talento Capital a realizar los siguientes pasos para inscribirse:

Registrarse en la página del Servicio Público de Empleo Completar la hoja de vida en el portal Buscar las vacantes de su interés y aplicar a ellas. Si el perfil se ajusta a lo buscado por las empresas ofertantes, se les enviará directamente su hoja de vida.

De igual manera, si desea recibir orientación profesional de forma presencial, puede acudir a la sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ubicada en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En este espacio le brindarán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma, herramientas para fortalecer su perfil profesional y opciones de formación en actividades blandas complementarias.