Vacantes ONU 2026, ¿cómo consultar si hay ofertas de trabajo disponibles en Colombia? Entérese

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha abierto nuevas convocatorias para empleos en su página web nacional (Naciones Unidas Colombia). Entre estas nuevas oportunidades disponibles, se encuentran:

Pasantía de Apoyo al Equipo Local Coordinación - Cauca 2026-I

Líder de componente Pueblos Indígenas

Líder de componente en Cultura Alimentaria

Profesional Misional en Derecho Humano a la Alimentación, con énfasis en exigibilidad e incidencia

Si desea consultar los detalles de cada una de estas ofertas, se recomienda a los aspirantes seguir detalladamente las indicaciones dispuestas en la página oficial colombia.un.org, en la sección ‘empleos’, abajo del todo, en donde puede obtener los detalles de cada vacante y obtener el correo o acceder a la plataforma donde subir los documentos requeridos.

Puede interesarle: Técnicos y tecnólogos gratuitos del SENA para homologar: Hay 27 universidades con convenio

¿Cómo puedo aplicar a otras vacantes de la ONU?

La ONU también ofrece oportunidades de iniciar una carrera internacional a quienes estén interesados y cuenten con las aptitudes para estos retos. En la página oficial de carreras de la ONU puede seleccionar la opción de ‘buscar opciones por ubicación’ y encontrará las ofertas disponibles en todo el mundo.

(Colombia actualmente tiene la mayor cantidad ofertas disponibles de la ONU en América, sin embargo, también puede aplicar a opciones en otros continentes como África; Asia u Oceanía.)

Una vez seleccionada la ubicación y las ofertas existentes, encontrará los detalles de cada empleo. Entre la información anexada puede encontrar:

El nombre de la vacante

Perfil profesional y experiencia necesarias

Lenguas requeridas

El departamento u oficina a la que ingresa

El lugar en el que se desempeña el cargo

Fecha máxima para aplicar, entre otras.

Para continuar el proceso debe registrarse en el sitio web de las Naciones Unidas para estos empleos, llamado Inspira . Una vez se haya registrado, será redireccionado a la página de inicio de aplicaciones donde completará y administrará su perfil, formulario de solicitud y toda la información relacionada con sus futuras solicitudes.

La cancillería de Colombia recomienda “Primero, debe crear un perfil de usuario en «Mi perfil» con su nombre, nacionalidad, información de contacto y estado civil. Puede realizar cambios, como actualizar su número de teléfono o estado civil, en ‘Mi perfil’ en cualquier momento y la información se actualizará de forma automática en todas las solicitudes de empleo que ya haya enviado.“.

¿Cada cuánto abre vacantes la ONU?

La ONU abre convocatorias en todos los meses del año y los interesados deben revisar la página para seleccionar cuál de las vacantes se acomoda a su perfil profesional y experiencia requerida. Se recomienda revisar las redes sociales de la organización o estar atentos a actualizaciones que se ofrezcan desde aquí.

Evite fraudes

A la hora de buscar oportunidades laborales para esta organización, es muy importante reconocer las fuentes oficiales por las que puede ingresar para hacer parte de las aplicaciones. Entre las medidas más importantes, tenga en cuenta que:

Las Naciones Unidas no requieren el pago de suma alguna en ninguna fase de su proceso de contratación (solicitud, entrevista, procesamiento, capacitación o cualquier otro concepto) o solicita información de las cuentas bancarias de los postulantes.

(solicitud, entrevista, procesamiento, capacitación o cualquier otro concepto) o solicita información de las cuentas bancarias de los postulantes. Las Naciones Unidas no cobran tarifas en ninguna etapa de sus procesos de adquisición (registro de proveedores, presentación de ofertas, etc…) o ninguna otra tarifa.

(registro de proveedores, presentación de ofertas, etc…) o ninguna otra tarifa. Las Naciones Unidas no solicitan datos sobre cuentas bancarias ni cualquier otro tipo de información personal.

ni cualquier otro tipo de información personal. Las Naciones Unidas no ofrecen no concede premios, galardones, tarjetas de cajero automático, indemnizaciones por estafas en internet, becas educativas o lleva a cabo sorteos.

Las Naciones Unidas no aprueban vacaciones o pensiones militares, ni entregan paquetes a cambio de un pago.

También puede consultar: ¡Ojo! Aumenta la ola de fraudes online, estas son recomendaciones para que no se deje robar