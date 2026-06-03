Jóvenes a la E 5: 20.000 becas para programas técnicos, tecnológicos y profesionales en Bogotá

De fondo: Jóvenes universitarios (Cortesía: Getty Images). Abajo a la derecha se encuentra en logo de Jóvenes a la E 5 (Crédito: Alcaldía de Bogotá)

La Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de la convocatoria ‘Jóvenes a la E 5’, un programa que ofrece becas para que los beneficiarios estudien programas universitarios, técnicos y tecnológicos de manera gratuita.

“En la Alcaldía de Carlos Fernando Galán creemos que la educación es el gran motor de nuestra ciudad. Una apuesta que a la fecha ya ha ofertado más de 20.000 becas”, comentó Diego Escallón, Subsecretario de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 9 de junio del año 2026.

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¿Cómo funciona esta convocatoria?

Jóvenes a la E es un programa que promueve el acceso y la permanencia en la educación posmedia (Superior y Formación para el Trabajo de ciclo largo) de los bachilleres de Bogotá.

En su quinta edición, esta oportunidad financiará el 100 % de la matrícula semestral en instituciones de educación superior privadas y además entrega un apoyo económico equivalente de hasta 1 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) de sostenimiento por cada periodo académico cursado. Así los beneficiarios podrán estudiar el total de la carrera.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa?

El programa está dirigido a bachilleres de Bogotá de hasta 28 años, interesados en ingresar a programas universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos en instituciones de educación superior privadas.

La financiación se realiza sin generar endeudamiento y los beneficiarios deben realizar una pasantía social, como forma de retribución a la ciudad. Esta estrategia busca ampliar las oportunidades de formación de calidad y fortalecer la movilidad social de la juventud bogotana.

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¿Cómo postularse?

Ingresa a agenciatenea.gov.co y siga estos pasos:

Cree un nuevo usuario y contraseña en la plataforma SICORE, o ingrese directamente si ya se cuenta con credenciales activas de registros previos. Diligencie o actualice los campos de la hoja de vida y cargue los documentos requeridos. Seleccione la cantidad de programas requeridos por la plataforma: Desde 1 o hasta 3 programas para la línea de admisión general y si ya es beneficiario de la U en Tu Colegio graduados de formación técnica profesional o beneficiario de un técnico laboral de Jóvenes a la E, podrá postularse.

Ya completados los pasos iniciales podrá conocer todos los programas disponibles y los requisitos para postularse. Tenga en cuenta que el proceso es virtual, 100 % gratuito y que es clave que consulte la oferta de becas por localidades para confirmar la disponibilidad.

Finalmente, podrá consultar los resultados a partir del 13 de julio de 2026 en la misma plataforma.

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