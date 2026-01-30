Concurso DIAN 2676: CNSC anunció apertura de inscripciones y fecha máxima para inscribirse

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura este 28 de enero de 2026 de la modalidad abierta del proceso de selección 2676, administrado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Para este concurso están disponibles 1.142 vacantes para quienes deseen ingresar a la DIAN como servidores de planta, en los niveles asistencial, profesional y técnico, con la siguiente distribución:

Asistencial: 79 vacantes

79 vacantes Técnico: 308 vacantes

308 vacantes Profesional: 755 vacantes

Los salarios llegan hasta los $4′100.000 en el nivel asistencial, $7′100.000 en el técnico y hasta $17′600.000 para el nivel profesional.

Tenga en cuenta que las personas interesadas deben llevar a cabo el proceso de inscripción exclusivamente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), donde deberán registrarse y cargar los documentos solicitados.

¿Qué carreras requiere la DIAN?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, entre las disciplinas y áreas del conocimiento requeridas para el concurso abierto de la DIAN se encuentran las siguientes:

Administración

Economía

Derecho

Comunicación Social

Psicología

Sociología

Contaduría Pública

Diferentes Ingenierías

Lenguas modernas

Vale la pena destacar que 276 de los cargos en la convocatoria están pensados para jóvenes que buscan tener su primer empleo o para personas en general, sin experiencia, que quieran hacer carrera en el sector público.

Las inscripciones se llevan a cabo en el SIMO y el pago de los derechos de participación, también conocidos como el PIN, se realiza a través de diferentes métodos como sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE y botón Bancolombia.

Tenga en cuenta los valores definidos por la CNSC para el 2026 según el ajuste del salario mínimo:

Niveles técnico y asistencial: $58.400

$58.400 Otros niveles jerárquicos: $87.550

¿Hasta cuándo están abiertas las incripciones?

Las inscripciones al concurso de méritos 2676 de la DIAN iniciaron este 28 de enero de 2026 y estarán abiertas hasta el próximo 8 de febrero.

En ese sentido, cualquier colombiano, mayor de edad, que cumpla con los requisitos, puede aplicar a cada una de las vacantes disponibles en estos departamentos del país:

Amazonas: 4 vacantes.

Antioquia: 88

Arauca: 6

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 8

Atlántico: 66

Bogotá D.C.: 475

Bolívar: 41

Boyacá: 16

Caldas: 17

Caquetá: 4

Casanare: 8

Cauca: 15

Cesar: 20

Chocó: 4

Córdoba: 23

Cundinamarca: 10

Guainía: 1

Huila: 9

La Guajira: 17

Magdalena: 26

Meta: 10

Nariño: 19

Norte de Santander: 29

Putumayo: 3

Quindío: 18

Risaralda: 14

Santander: 36

Sucre: 19

Tolima: 23

Valle del Cauca: 113

¿Cómo aplicar al concurso de la DIAN en el SIMO?

Estos son los pasos que debe seguir si desea postularse para alguno de los cargos ofertados en el concurso 2676 de la DIAN: