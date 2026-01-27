Visa H-2A para trabajar legalmente en EEUU: estos son los requisitos y paso a paso para tramitarla

Aunque en la actualidad muchas personas que tienen el sueño americano ven cada vez más lejos la oportunidad de cumplirlo, hay diferentes opciones para conseguir la visa y poder trabajar de forma legal en ese país. Aquí le contamos una de ellas.

Lea también: Golden Card Trump: Precio, beneficios y requisitos para obtener visa dorada que promete residencia en EE.UU.

¿Qué es la Visa H-2A?

Una de las visas que más han servido a muchas personas para trabajar en suelo estadounidense es la visa H-2A. Este tipo de visado está dirigido a aquellas personas que busquen trabajar en el sector agrícola del país de manera temporal.

Surge como una opción viable para muchas personas que busquen trabajar en el país con todo el respaldo legal que ofrece y, a la vez, ha servido como medida para suplir la mano de obra local en este tipo de labores estacionales.

Requisitos para postularse a la visa H – 2A

Para que un empleador, agente o asociación de productores pueda acceder a este programa, debe cumplir con condiciones estrictas. El núcleo de la solicitud radica en ofrecer un empleo que sea de naturaleza temporal o estacional.

Le puede interesar: Países más fáciles para emigrar como colombiano este 2025, según la IA: requisitos y cómo aplicar

Asimismo, la normativa exige demostrar que la incorporación de personal bajo la visa H-2A no impactará de forma negativa en los salarios ni en las condiciones de trabajo de los empleados locales que realicen funciones similares.

Este control busca proteger el mercado laboral interno mientras se soluciona la falta de mano de obra en el sector agropecuario.

Trámites ante el Departamento de Trabajo

El procedimiento administrativo inicia con la presentación del Formulario I-129, denominado ‘Petición de Trabajador No Inmigrante’.

Por norma general, los empleadores deben adjuntar una certificación laboral temporal válida emitida por el Departamento de Trabajo de EE. UU. Existen casos específicos donde el flujo de la solicitud varía.

Más información: Así puede adelantar la cita de visa de EE. UU. para mundial: paso a paso y requisitos sin COSTO

Si la petición se realiza de forma electrónica para beneficiarios que aún no han sido identificados individualmente, mediante el Formulario I-129H2A, no es obligatorio presentar la evidencia de la certificación al momento del envío inicial.

También se contemplan excepciones limitadas bajo ‘circunstancias de emergencia’ debidamente reglamentadas.

Actualmente, USCIS ya no requiere verificar si el trabajador beneficiario es ciudadano de un país designado específicamente como elegible por el Secretario de Seguridad Nacional.

Este ajuste simplifica la evaluación de los perfiles, centrando la atención en la validez de la oferta laboral y el cumplimiento de las condiciones de seguridad social y económica tanto para el trabajador como para el empleador en suelo estadounidense.

La visa H-2A en 2026 representa una oportunidad real para quienes desean trabajar legalmente en el campo estadounidense, pero exige cumplir con requisitos claros: contar con una oferta de empleo válida, demostrar la temporalidad del contrato, superar los filtros de seguridad y respetar las condiciones establecidas por las autoridades.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: