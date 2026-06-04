Autoridades lograron la aprehensión de alias ‘Papucho’: uno de los sicarios más buscados en Bogotá

La última actuación de este joven de 17 años fue en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, luego de que la Central de Comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá recibiera una alerta sobre una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

De manera inmediata, los policías desplegaron labores de búsqueda y lograron ubicar a un joven que intentaba huir por la carrera 17.

Durante el procedimiento de registro, los uniformados le hallaron una pistola, un proveedor y un silenciador. El adolescente fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio y porte de armas de fuego.

Es importante resaltar que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor sería señalado de estar presuntamente vinculado a diferentes hechos que han afectado la vida e integridad de las personas en la localidad de Ciudad Bolívar.