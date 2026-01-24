¡Oferta laboral en Bogotá! Vacantes para trabajar en seguridad: requisitos, perfiles y más

Inicio de año siempre es una de las temporadas donde más gente está buscando trabajo o también hay quienes quieren cambiar de empleo, en búsqueda de nuevos horizontes, por ello, hay varias opciones de convocatorias que se están llevando en la capital en diferentes áreas y perfiles laborales.

Una de ellas es esta oferta de empleo que hace la empresa Seguridad Omega donde tienen disponibles cerca de 100 vacantes en temas de seguridad. Le contamos más detalles de la oferta:

Seguridad Omega:

Esta es una empresa de seguridad y vigilancia privada de la ciudad de Bogotá y Cali, con más de 38 años de experiencia. Nace con la idea de prestar servicios diferentes de seguridad residencial y empresarial, donde se dignifique al guarda, convirtiendo a los colaboradores en aliados estratégicos de sus clientes y en personas con un alto grado de motivación. Los servicios que tienen a su disposición son: vigilancia residencial, vigilancia empresarial, escoltas de personas y mercancías y vigilancia electrónica (monitoreo e instalación de sistemas de alarmas).

Actualmente, cuentan con más de 3.600 colaboradores directos y prestan sus servicios en más de 800 puestos de vigilancia en el Suroccidente Colombiano. Gracias a su proyección estratégica, Seguridad Omega se ha posicionado en el mercado como una empresa sólida caracterizada por la atención oportuna y efectiva a los requerimientos del cliente, la formación integral de su personal y el desarrollo de los recursos tecnológicos, para traducir todo esto en un bajo nivel de siniestralidad y un alto grado de motivación de nuestro personal.

¿Cuáles son los requisitos para las vacantes laborales?

Para poder ser tenido en cuenta en esta convocatoria debe cumplir con los siguientes requisitos:

Bachiller culminado

Contar con medio de transporte

Experiencia en el sector de obras

Curso de seguridad y polígono vigente (si tiene)

¿Cómo puede participar en la convocatoria laboral?

Para poder participar en la convocatoria debe llevar los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía ampliada al 150%

Hoja de vida minerva 10 – 03

Certificado de estudios

Certificados laborales

¿Dónde y cuándo puede aplicar a la convocatoria?

¿Cuándo?: Esta convocatoria masiva se realizará el día lunes 26 de enero

Calle 83 A # 23 -90 Barrio: Polo Club - Temporal Proservis

Calle 83 A # 23 -90 Barrio: Polo Club - Temporal Proservis Hora : 10 AM

: 10 AM Cantidad de vacantes: Para este convocatoria la empresa Seguridad Omega tiene disponible 100 puestos.

