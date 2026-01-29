Llegan a Cúcuta cuerpos de las víctimas del avión siniestrado en el Catatumbo

Cúcuta

En carrozas fúnebres desde La Playa de Belén hasta Cúcuta han llegado los cuerpos de las víctimas del avión de Searca, contratista de Satena que cubría la ruta Cúcuta- Ocaña.

Una comisión integrada por funcionarios de Medicina Legal y de la Sijin adelantan las labores técnicas de inspección a cadáver de las personas que murieron en el siniestro aéreo.

El secretario de seguridad ciudadana del departamento de Norte de Santander George Quintero dijo a Caracol Radio que “la investigación tiene que ir a la par con la investigación de los cuerpos, hay que entender que hay cuerpos que hay que identificar plenamente por parte de las autoridades y eso puede demorar un poco”.

“Algunas personas o familiares habrá que tomarles o familiares de muestras ADN o de la carta dental a cada una de las personas que fallecieron en este hecho tan lamentable. Seguimos trabajando en el PMU con todas las autoridades del departamento” dijo el funcionario.

En el accidente del avion de Searca el HK 4709 del vuelo 4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña fallecieron:

Maria Alejandra Avendaño Rincón y Karen Liliana Perales Vera, funcionarias que trabajan desde el Consejo Noruego para la región del Catatumbo.

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón reconocido neurocirujano y su señora esposa María Alejandra Sánchez Criado.

Anayisel Quintero, trabajadora del sector salud en Ocaña.

Giseth Tatiana Rincón Sanjuan, profesional en estetica.

Juan Daniel Pacheco, ex concejal del municipio de Ocaña.

María Torcoroma Álvarez Barbosa, comerciante del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar.

Los dirigentes políticos, Diógenes Quintero Representante a la Cámara por la Curul de Paz y en la actualidad, aspirante a repetir en ese escaño por el partido de la U.

Su asistente Natalia Cristina Acosta Salcedo.

Y el aspirante por la curul de paz Carlos Salcedo, oriundo del municipio de Tibú.

La tripulación integrada por Miguel Vanegas, piloto de la aeronave y su copiloto José de la Vega.

Una de las hipótesis de las causas del accidente gira en torno al factor climatológico predominante en la zona.