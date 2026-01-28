Reacciones al accidente aéreo que dejó 15 muertos, entre ellos Diógenes Quintero y Carlos Salcedo
Congresistas, precandidatos presidenciales y los políticos de Colombia reaccionaron a la muerte de Diógenes Quintero, Carlos Salcedo y los demás tripulantes del vuelo de Satena.
Las autoridades confirmaron que murieron los 15 ocupantes de la aeronave de Satena que se accidentó entre Cúcuta y Ocaña, entre ellos iban los congresistas Diógenes Quintero y Carlos Salcedo. Ante esta noticia, la comunidad política de Colombia reaccionó.
Las personas que iban en la aeronave y fallecieron son: Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, Diógenes Quintero Amaya, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo y Maira Alejandra Sánchez Criado.
Estas son las principales reacciones al accidente aéreo de aeronave de Satena:
¿Qué pasó con la aeronave de Satena en el Catatumbo?
Según información le las autoridades, el vuelo NSE 8849 de Satena desapareció alrededor de las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar a las 12:05 del mediodía en Ocaña.
También se conoció que el último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana. Tras esto, se desconoció su ubicación.