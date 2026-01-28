Reacciones al accidente aéreo que dejó 15 muertos, entre ellos Diógenes Quintero y Carlos Salcedo

Las autoridades confirmaron que murieron los 15 ocupantes de la aeronave de Satena que se accidentó entre Cúcuta y Ocaña, entre ellos iban los congresistas Diógenes Quintero y Carlos Salcedo. Ante esta noticia, la comunidad política de Colombia reaccionó.

Las personas que iban en la aeronave y fallecieron son: Natalia Cristina Acosta Salcedo, María Torcoroma Álvarez Barbosa, Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, Juan David Pacheco Mejía, Karen Liliana Parales Vera, Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón, Diógenes Quintero Amaya, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, Carlos Salcedo y Maira Alejandra Sánchez Criado.

Estas son las principales reacciones al accidente aéreo de aeronave de Satena:

Mis más sinceras condolencias a la familia, amigos y al equipo de trabajo de nuestro compañero y Representante @diogenesqa, de Norte de Santander.

Acompañamos su dolor y enviamos un abrazo solidario en este momento tan difícil.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las… — Katherine Miranda🌻VERDE 2 (@KatheMirandaP) January 28, 2026





Que dolorosa noticia. La vida es un ratico.



Expreso mi solidaridad a las familias y conocidos de las personas del trágico accidente de SATENA.



A la familia y equipo del Representante @diogenesqa mi infinito cariño, estamos con ustedes. https://t.co/dQSzO8UXt0 — Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) January 28, 2026





Con profundo dolor recibimos la confirmación del accidente aéreo en el que fallecieron el representante Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo y los demás ocupantes de la aeronave.

Paz en sus tumbas y solidaridad con sus familias. 🤍 https://t.co/d4cplvajqz — Pedro Hernando Flórez Porras (@pedrohflorez) January 28, 2026





En este momento de inmenso dolor, acompañamos a quienes hoy sufren esta pérdida irreparable y elevamos un mensaje de fortaleza, unión y esperanza.



Paz en sus corazones y consuelo para sus familias. — William Villamizar Laguado (@williamndes_) January 28, 2026





Me entristece mucho esta noticia por todas las víctimas y sus familias. @diogenesqa fue un gran apoyo en la Cámara para todas las iniciativas de paz. Su proyecto para ampliar 10 años la vigencia de las zonas PDETS,que apoyamos desde el gobierno,queda como su gran legado. Paz en… https://t.co/csOQYQURSJ — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) January 28, 2026

Dios. Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto. https://t.co/MReoNFmjPu — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) January 28, 2026

Mi más sentido mensaje de condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas del siniestro aéreo ocurrido hoy en el Catatumbo.



En especial, acompaño con profundo respeto a la familia de Diógenes Quintero, compañero de la @CamaraColombia ex integrante de la Comisión… pic.twitter.com/fFHFR7HDwa — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) January 28, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Diógenes Quintero en el accidente del avión de Satena. Un incansable de La Paz de una de las zonas más afectadas por la violencia como lo es el Catatumbo. Paz en su tumba, un abrazo solidario a sus familiares. pic.twitter.com/31pkGaatYp — Alejo TORO (@AlejoToroAnt) January 28, 2026

Lamentamos profundamente el fallecimiento del representante Diógenes Quintero y de sus acompañantes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y colegas, a quienes extendemos un abrazo de condolencia y acompañamos en este doloroso momento. — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) January 28, 2026

Con profundo dolor acompañamos a las familias y seres queridos de las víctimas del vuelo de SATENA. Nuestra solidaridad sincera en este momento tan difícil. Honramos la memoria del representante Diógenes Quintero @diogenesqa y de cada una de las personas que partieron. Que Dios… — Carlos Ardila Representante (@Carlosardilae) January 28, 2026

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

¿Qué pasó con la aeronave de Satena en el Catatumbo?

Según información le las autoridades, el vuelo NSE 8849 de Satena desapareció alrededor de las 11:40 de la mañana y tenía previsto aterrizar a las 12:05 del mediodía en Ocaña.

También se conoció que el último contacto con las autoridades aeronáuticas se registró a las 11:54 de la mañana. Tras esto, se desconoció su ubicación.