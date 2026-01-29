Autoridades avanzan en investigación del accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña

El siniestro ocurrió en zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander. Durante la rueda de prensa liderada por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, se informó que aún es muy temprano para establecer un hilo definitivo de investigación, ya que el proceso requiere la recolección, verificación y análisis detallado de información técnica y operacional.

Las autoridades indicaron que un equipo especializado de investigadores de accidentes se desplazará a primera hora del miércoles a Ocaña y posteriormente al punto exacto del impacto. El trayecto desde Ocaña hasta el lugar del siniestro toma cerca de tres horas por tierra, seguido de un desplazamiento a pie por la ladera de la montaña.

En la zona trabajan de manera articulada el Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil y organismos de socorro, con el fin de asegurar el área y facilitar el acceso de los investigadores.

Llamado a preservar la escena

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, hizo un llamado urgente a no manipular los restos de la aeronave, advirtiendo que cualquier alteración puede afectar el proceso investigativo.

“Todos los elementos que se encuentran en la escena son material probatorio y pueden aportar indicios clave para determinar qué ocurrió”, señaló la ministra.

Estado técnico de la aeronave

Según la información oficial entregada, la aeronave fue fabricada en 1995, acumulaba cerca de 32.000 horas de vuelo, y sus motores registraban aproximadamente 28.000 y 31.000 horas, respectivamente. Las autoridades confirmaron que contaba con permisos vigentes y certificación de aeronavegabilidad, avalados por la Aeronáutica Civil.

Asimismo, se aclaró que no hubo reporte de emergencia en la última comunicación con la aeronave y que la baliza de emergencia no se activó, aspecto que hace parte de la investigación en curso.

Condiciones meteorológicas y análisis integral

La investigación incluirá el análisis de la operación aérea, el mantenimiento, la aeronave, la información operacional y las condiciones meteorológicas, que fueron descritas como adversas y persistentes en la zona al momento del accidente.

Atención a las familias

Las autoridades confirmaron que se habilitó una sala de atención a familiares en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad donde están siendo trasladados los cuerpos, donde además se brindará información oficial y acompañamiento institucional.

El Gobierno Nacional reiteró que toda la información oficial se divulgará únicamente a través de los canales institucionales, a medida que avance la investigación.

