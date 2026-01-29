“Tenía mucha carga operacional”: Hermano del piloto de Satena pide detalles del accidente aéreo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña, en la zona rural del municipio de La Playa de Belén, Norte de Santander, sigue generando conmoción.

Gabriel Vanegas, hermano de Miguel Vanegas, capitán de la aeronave, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la tragedia.

“No tengo palabras, es algo que uno nunca se espera, uno piensa que jamás va a pasar, pero pasa. Era el riesgo que estaba asumiendo mi hermano, ya lo sabíamos desde hace 20 años que llevaba él volando”, dijo, agregando que aún no asimila el hecho.

Miguel, el único piloto de la familia Vanegas, había soñado toda su vida con manejar un avión, con ser el capitán de miles de vuelos.

“Tenía una colección de aviones muy grande”, dijo su hermano.

Por otro lado, afirmó que su hermano nunca se quejó de la dificultad de esta ruta en Norte de Santander.

“Él hizo una actualización en Estados Unidos hace poco. Yo espero los resultados de la investigación porque se me hace muy raro, mi hermano era muy cuadriculado porque sabía lo que estaba haciendo, no entiendo”, detalló.

Además, reveló que su hermano le había contado que tenía mucha carga operacional. “Me decía que tenía muchos vuelos oficiales, vivía casi al límite”.

Dicha información fue confirmada por la misma aerolínea. “Me decían que él tenía muchos vuelos porque era capitán y era uno de los mejores, pero no por eso tenían que sobrecargarlo”.

Y reiteró: “Mi hermano era un excelente piloto, él sabía lo que estaba haciendo”.

Finalmente, habló de la última conversación que tuvieron un día antes del accidente, asegurando que había pasado tres noches seguidas soñando con todos sus hermanos, pero nunca imaginó que fuera a ocurrir esta tragedia.