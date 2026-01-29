Accidente aéreo en la región del Catatumbo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Líder comunal de Curasica relata el trágico hallazgo del avión de Satena en Norte de Santander

La comunidad de la vereda Curasica, en una zona montañosa cercana a la Playa de Belén (Norte de Santander), fue la primera en responder al trágico accidente de una avioneta que cubría la ruta Ocaña-Cúcuta.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO: