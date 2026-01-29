Líder comunal de Curasica relata el trágico hallazgo del avión de Satena en Norte de Santander
Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, fue el primero en llegar al lugar donde cayó una avioneta de Satena en Norte de Santander
Líder comunal de Curasica relata el trágico hallazgo del avión de Satena en Norte de Santander
07:02
Accidente aéreo en la región del Catatumbo.
La comunidad de la vereda Curasica, en una zona montañosa cercana a la Playa de Belén (Norte de Santander), fue la primera en responder al trágico accidente de una avioneta que cubría la ruta Ocaña-Cúcuta.
Noticia en desarrollo
