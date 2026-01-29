Antioquia y la CAF sellan cooperación para acelerar el desarrollo estratégico de Urabá

Antioquia

El acuerdo, liderado por la Gobernación y Proantioquia, destina hasta un millón de dólares para estructurar proyectos clave que fortalezcan la competitividad, la infraestructura y el desarrollo social de la región.

Urabá entra con más fuerza en la conversación del desarrollo estratégico de Colombia.

En el marco del Foro Internacional de América Latina y el Caribe, en Panamá, la Gobernación de Antioquia, Proantioquia y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) avanzaron en la firma de un acuerdo de cooperación que permitirá estructurar proyectos de alto impacto para esta subregión, con una inversión que podría alcanzar el millón de dólares.

¿Cómo inicia la cooperación?

La iniciativa arranca con una primera cooperación de 500 mil dólares y busca darle forma al llamado Proyecto Futuro Urabá, una apuesta que articula esfuerzos públicos y privados para pasar del diagnóstico a la acción.

En consecuencia, el foco estará en mejorar la planeación territorial, fortalecer la competitividad y consolidar una cartera de proyectos en infraestructura, logística, sostenibilidad y desarrollo social.

Urabá no es un territorio improvisado en esta agenda. Durante décadas ha sido uno de los principales motores agroindustriales y exportadores del país, con una ubicación privilegiada sobre el Caribe que hoy lo proyecta como un nodo clave para la integración regional y las cadenas globales de valor.

Sin embargo, el reto ha sido lograr que ese potencial se traduzca en bienestar real para sus habitantes.

El punto de inflexión de Proantioquia

Para Proantioquia, el respaldo de la CAF representa mucho más que recursos. Su presidenta ejecutiva, Juliana Velásquez, señaló que esta cooperación es una señal de confianza en un territorio que durante más de 70 años ha construido futuro en condiciones difíciles y que hoy deja de ser promesa para convertirse en realidad.

De esta manera, Urabá se posiciona como uno de los proyectos de transformación territorial más relevantes del país.

Velásquez enfatizó que el verdadero valor de esta apuesta no está solo en la infraestructura, sino en la posibilidad de cerrar brechas, generar empleo formal, fortalecer la agroindustria y demostrar que el crecimiento económico puede ir de la mano de la equidad social.

Bajo esta lógica, la alianza consolida el trabajo conjunto de más de 25 instituciones públicas y privadas que hoy cuentan con gobernanza, visión de largo plazo y proyectos concretos en marcha.

La mirada del departamento

Desde la Gobernación de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón planteó una visión de largo aliento para la región, comparando su potencial con el desarrollo que hoy representa Panamá para Centroamérica.

No obstante, fue enfático en que ese crecimiento debe llegar a los hogares y no quedarse únicamente en grandes obras o indicadores macroeconómicos.

En ese sentido, explicó que el departamento ha buscado complementar la inversión privada con una intervención decidida en bienes públicos, especialmente allí donde el mercado aún requiere señales claras del Estado.

Esto se traduce en obras de infraestructura vial que conectan los municipios con los puertos, el impulso a proyectos de servicios públicos como el acueducto del eje bananero y programas enfocados en mujeres cabeza de hogar en condiciones de pobreza extrema, particularmente en zonas rurales dispersas.

Además, el mandatario reiteró que la seguridad sigue siendo una condición esencial para que las demás expresiones del desarrollo puedan consolidarse, al tiempo que destacó el papel de Proantioquia como articulador de agendas estratégicas entre lo público y lo privado.

El respaldo de la banca multilateral

Para la CAF, Urabá no parte de cero. Su presidente, Sergio Díaz-Granados, recordó que la región ha sido históricamente un epicentro del desarrollo agroindustrial colombiano, con una creciente vocación turística.

En consecuencia, los recursos de cooperación asignados buscan fortalecer su productividad, formular su competitividad e identificar proyectos de alto impacto que aceleren su desarrollo pleno.

De manera paralela, la CAF también avanza en el respaldo a iniciativas de conectividad nacional, como el proyecto del Tren del Café, lo que refuerza la idea de Urabá como parte del corazón logístico y competitivo del país.

Según Díaz, ambos proyectos ratifican el compromiso del banco con Antioquia, con el sector privado y con los gobiernos locales de la región.

Un modelo que busca el progreso

El objetivo compartido según ambos lados es claro: consolidar a Urabá como un territorio donde la gente quiera vivir, educarse, trabajar y progresar.

Un modelo de desarrollo territorial que pueda replicarse en otras regiones del país y que combine inversión, planeación, inclusión social y sostenibilidad.

Con esta alianza, Antioquia y la CAF refuerzan una apuesta de largo plazo que busca convertir el potencial de Urabá en oportunidades reales para sus habitantes y en un eje estratégico para el desarrollo nacional.