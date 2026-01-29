Continúan los trabajos de restablecimiento de energía en la comuna 14 por fuertes lluvias

Medellín, Antioquia

Debido a las fuertes lluvias presentadas el 28 de enero en la ciudad de Medellín, el servicio de energía eléctrica se vio afectado en la comuna 14. Alrededor de 10 mil 500 clientes presentaron afectaciones directas en el servicio de energía.

Empresas Públicas de Medellín (EPM), durante la noche del miércoles 28 de enero y la madrugada de este jueves 29 de enero, continúa trabajando en el restablecimiento del servicio con cuadrillas en el sector de la Cola del Zorro, en El Poblado, atendiendo los daños ocasionados por la caída de postes de energía y árboles sobre las redes de conexión.

“A este momento, 29 de enero en horas de la mañana, solo se presenta afectación en 330 usuarios. Estimamos que en el transcurso del día podremos restablecer el servicio a la totalidad de los usuarios, reiterando el compromiso de EPM con la prestación de un servicio de calidad y confiable para todos nuestros clientes”, afirmó Esteban Duque, gerente de Transmisión y Distribución de Energía de EPM.

Circuitos afectados

La entidad continúa adelantando labores en el sector Alto de Las Palmas, a la altura de la Cola del Zorro, con el fin de recuperar la normalidad del servicio para 334 clientes y usuarios afectados. Los trabajos en esta zona requieren una intervención más amplia, por lo cual se prevé que durante el día se recupere el servicio por completo.

Los circuitos que abastecen los sectores desde Los Balsos hacia Las Palmas y El Tesoro, así como las zonas de Los Naranjos y Los Balsos, ya fueron restablecidos con éxito.