Ejército destruyó una carga explosiva del ELN en Valdivia, vía hacia la Costa Caribe

Valdivia- Antioquia

El Ejército informó que destruyó un artefacto explosivo que había sido instalado en zona rural del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia, dejado al parecer por la guerrilla del ELN, que puso en riesgo a la comunidad que transita por el lugar.

Este corredor vial es bastante transitado porque conecta a la costa caribe con la capital de Antioquia. Además, es un corredor de la guerrilla del ELN hacia el corregimiento de Raudal Viejo, donde hacen presencia permanente y sostiene confrontaciones con el Clan del Golfo.

“Esta acción terrorista, que puso en grave riesgo a la población civil y las tropas que se movilizan por este importante eje vial, pretendía ser perpetrada por integrantes de la compañía Héroes de Tarazá, del grupo armado organizado ELN”, escribió la Séptima División del Ejército.

El grupo experto antiexplosivos fue el que realizó la acción que permitió que este artefacto fuera destruido de manera controlada, por lo que fue necesario cerrar la carretera a la altura de la vereda El Pescado.