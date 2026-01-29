La historia de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, ¿ha pasado antes?

Colombia y Estados Unidos han sostenido relaciones diplomáticas oficialmente desde junio de 1822.

Desde entonces, han tenido muchos acuerdos de cooperación estratégica pero también varios desacuerdos diplomáticos.

En Caracol Radio le contamos cuales han sido las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos a lo largo de los años.

Tratado Hay-Herran en Panamá

A comienzos del siglo XX, hubo un momento clave de fricción alrededor del tratado Hay-Herran entre Colombia y Estados Unidos, para que este último construyera el Canal de Panamá.

Este acuerdo inicialmente fue aprobado por el Senado estadounidense. Sin embargo, según la Academia Panameña de la Historia, el Congreso colombiano no llegó a acceder en ningún momento, pues consideró que el tratado era una violación a la soberanía nacional y la compensación era insuficiente.

Construcción del Canal de Panamá. Foto: Getty Images. Ampliar

Los términos del contrato incluían un arrendamiento renovable por 100 años del terreno previsto para la construcción, una indemnización de 10 millones de dólares en oro y un pago anual de 250,000 dólares.

Esta negativa de Colombia hizo que la Casa Blanca respaldara e impulsara la separación de Panamá del país cafetero, lo que llevaría a la creación de la República de Panamá, facilitando la construcción del canal homónimo bajo control estadounidense.

Crisis panameña de 1885

Volviendo al país centroamericano cuando estaba anexado a Colombia, uno de los roces surgió a finales del siglo XIX.

La Casa Blanca decidió intervenir militarmente en el Itsmo con el objetivo de proteger el ferrocarril transístmico, una infraestructura clave para el comercio estadounidense, en medio de la guerra civil que se desarrollaba en Colombia desde el año 1884.

Estación de Ferrocarril de Panamá. Foto: Getty Images. / duncan1890 Ampliar

Estados Unidos justificó esta acción bajo el tratado de Mallarino - Bidlack de 1846, que le permitía a la superpotencia moverse y garantizar el tránsito en la región.

Si bien Estados Unidos presentó la intervención como algo neutral, en Colombia fue vista como una violación a la soberanía internacional. Las tropas estadounidenses llegaron al territorio sin haberse coordinado con el gobierno colombiano, generando críticas en la política y en los medios. Algunos sectores dieron por hecho que este tratado era para intervenir en asuntos internos.

Este choque fue de las formas en que consolidó la influencia estadounidense en Panamá, y la construcción del proceso que terminaría en la separación del país casi 20 años después.

El Cartel de Medellín y la extradición

En la década de los 80, la influencia del Cartel de Medellín generó un choque diplomático entre Colombia y Estados Unidos.

El gobierno estadounidense presionó constantemente por la extradición de narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha o Pablo Escobar, bajo el argumento de que era esencial para combatir el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

La política de extradición a los colombianos fue abolida en 1991 como una de las condiciones para que Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, se entregara a la justicia.

Pasaron casi 10 años hasta que la extradición entrara en vigor de manera plena en Colombia, pero hasta entonces, la negativa colombiana fue la base de varias tensiones con la Casa Blanca y el centro de debates públicos entre ambos países acerca de temas como la soberanía o la política antidrogas.

Ernesto Samper y el Cartel de Cali

Uno de los roces diplomáticos más críticos entre Colombia y Estados Unidos se dio a finales del siglo XX, durante el gobierno del presidente Ernesto Samper entre 1994 y 1998.

Esta tensión tuvo origen en el Proceso 8.000, que investigó la presunta financiación del mandatario con dinero que provenía del Cartel de Cali.

En el año 1996, el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al presidente Samper bajo el argumento de que existían serios indicios de que su campaña había recibido dinero del narcotráfico. Esta medida vino del Departamento de Estado bajo el gobierno de Bill Clinton, una decisión que aisló a Samper de la Casa Blanca durante los 2 años que le quedaban de mandato.

Estados Unidos también descertificó a Colombia en la lucha antidrogas, sosteniendo que que el gobierno no estaba cumpliendo con los estándares de cooperación contra el narcotráfico.

Descertificación en la lucha anti-drogas y retiro de Visa

En septiembre de 2025, Colombia, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, fue nuevamente descertificada por Estados Unidos por decisión del Departamento de Estado, bajo el argumento de que los resultados en erradicación y control del narcotráfico de Colombia no habían cumplido con las expectativas.

#ATENCIÓN | Colombia vuelve a estar en la lista de países descertificados por Estados Unidos. No obstante, por motivos de interés nacional, seguirán los recursos de cooperación en temas militares. pic.twitter.com/ldQYlgcoJc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 16, 2025

En ese mismo mes, El Departamento de Estado también anunció el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario instara a los soldados estadounidenses a “desobedecer las ordenes de Trump”.

