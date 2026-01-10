Capturan en Bogotá a hombre buscado con fines de extradición desde Estados Unidos

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en colaboración con la agencia de U.S. Marshals, se consiguió la captura de Fandiño Bonilla, un hombre que estaba siendo buscado por el hurto de unas joyas valoradas en más de 374 millones de pesos.

El robo habría ocurrido en 2023 y, desde ese momento, se encontraba prófugo de la justicia, buscando alternativas para evadir la justicia.

¿Qué se sabe de su robo?

De acuerdo con la Fiscalía, el capturado es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, en Florida, por el delito de hurto calificado y agravado.

Según indica la investigación, este hombre habría participado en el robo, a mano armada, de al menos 100.000 dólares en joyas, lo que equivaldría aproximadamente a $374.531.000 pesos.

Tras el robo, se produjo una orden de captura con fines de extradición el 25 de noviembre del 2025. El prófugo intentó por varios medios evadir la justicia, como evitar colocar su nombre en los bienes o cambiar constantemente de casa y de teléfono.

Ahora, el capturado quedará a disposición de las autoridades competentes, a la espera de los trámites legales correspondientes.